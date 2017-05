Trop timide au cours du premier acte, le FC Metz a laissé Guingamp s’imposer (1-0). Une partition en pointillés pour un ensemble grenat diminué en attaque. Chris Philipps s’est blessé à la cuisse et les Messins ont fini le match en infériorité numérique.

Par Hervé Kuc



Le match et sa note.

Privé de Diabaté et Sarr, le FC Metz a eu beaucoup de mal à exister offensivement à Guingamp. Aucun tir cadré au cours d’un premier acte dominé par des Guingampais mieux en place, plus décidés et qui vont logiquement prendre le dessus sur une perte de balle de Jouffre qui va profiter à l’excellent Salibur dont le service va, lui, bénéficier à Diallo (1-0, 29e). Un avantage mérité et si le pied de Kawashima (36e) n’était venu dévier l’essai de Marçal, le FC Metz aurait rejoint les vestiaires avec une sacoche emplie de deux unités.



La suite a été plus équilibrée même si le Guingampais Diallo a trouvé le poteau droit du but gardé par Kawashima (53e).



Chris Philipps a signé une rencontre intéressante avant de se blesser en fin de match.

Photo: AFP

Les hommes de Philippe Hinschberger vont enfin enclencher la marche avant et Erding de la tête (71e) puis d’une frappe contrée (77e) va permettre au jeu grenat de reprendre des couleurs sans parvenir à revenir à hauteur d’un adversaire soudé.

Touché à la cuisse, Philipps va laisser sa formation en infériorité numérique (89e) et le club mosellan va finir son parcours sur un revers logique.



Un 11/20 pour une équipe qui a maintenant besoin de se reposer et de faire l’inventaire de ceux qui vont rester ou quitter le bateau. La Ligue 1 sera encore le tapis de jeu du FC Metz la saison prochaine et l’essentiel se trouve dans cette donnée.

Les joueurs et leur note. Kawashima (6/10) est intervenu avec précision (14e et 28e), puis a sauvé les siens du pied (36e). Il s’est montré concentré tout au long de la partie. En défense, Rivierez (4) s’est contenté d’un travail défensif face à des adversaires beaucoup plus vifs que lui. Falette (5) a débuté sa prestation par une grossière perte de balle dans sa surface de réparation (1e) puis il s’est un peu repris. Philipps (6), toujours bien placé, calme et serein. Le Luxembourgeois est intervenu deux fois lors du premier quart d’heure et a poursuivi sa partition avec confiance en dégageant un ballon chaud (81e). Il a récolté un avertissement (74e) et a dû laisser ses partenaires à 10 contre 11 suite à une blessure à la cuisse gauche (89e). Udol (4) a eu beaucoup de mal à contenir Salibur, pris de vitesse de manière générale, le jeune grenat manque logiquement de repères.



Au milieu, Doukouré (4,5) a tenté une frappe dans les nuages (25e) et n’a jamais su orienter le jeu grenat. Mandjeck (3,5) a perdu deux ballons lors des 4 premières minutes de jeu, jamais dans le rythme, il a passé une sale soirée. Logiquement remplacé par Mollet (75e). Cohade (5) s’est battu, mais n’a jamais trouvé de partenaires disponibles près de lui. Jouffre (4) a perdu le ballon (28e) qui a amené le but guingampais. Il n’a pas été influent au sein d’un milieu de terrain qui a débuté sa mise en route après l’heure de jeu. Nguette (5,5) a été, en l’absence de Sarr, l’élément le plus entreprenant des Mosellans en première période. Il a été beaucoup moins en vue lors du second acte.



En attaque, Vion (3,5) a lutté avec ses moyens. Il était beaucoup trop seul sur la ligne offensive pour être montré du doigt. Il a cédé sa place à Erding (58e) qui s’est montré à son avantage d’une tête trop haute (71e) puis d’un essai contré (77e).

Le classement

Le FC Metz finit à la 14e place avec 43 points. Un rang très honnête pour un promu et qui va lui permettre d’engranger environ 19 millions d’euros de droits TV. La reprise du club grenat est fixée au 24 juin. Nancy et Bastia vont rejoindre la Ligue 2 et Lorient va défier Troyes (3e de L2) lors de deux matchs de barrage qui se disputeront la semaine prochaine.



Yannis Salibur prend le meilleur sur Matthieu Udol. Metz s'est incliné pour la dernière journée de la saison 2016-2017.

Photo: AFP

Guingamp - Metz 1-0

Stade du Roudourou, excellente pelouse, temps agréable, arbitrage de M. Buquet, 16.200 spectateurs. Mi-temps: 1-0.

Le but: 1-0 Diallo (29e).

Cartons jaunes: aucun à Guingamp ; Philipps (74e), Falette (79e) à Metz.

GUINGAMP: Johnsson ; Ikoko, Kerbrat (cap.), Bodmer, Marçal; Deaux, Diallo (65e Giresse), Didot, Coco, Salibur; Privat (75e De Pauw).



Joueurs non entrés en jeu: Guivarch; Correia, Sorbon, Livolant, Ahlinvi.

METZ: Kawashima; Rivierez, Falette, Philipps, Udol; Doukouré (cap.), Mandjeck (75e Mollet), Cohade, Jouffre (86e Hein), Nguette; Vion (58e Erding).



Joueurs non entrés en jeu: Didillon ; Basin, Ayissi, Thill.