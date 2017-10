Peu inspiré dans le jeu, en manque de rythme et d’implication, le FC Metz a logiquement laissé Dijon s’emparer de la mise (1-2). Un revers qui plonge le club grenat dans une crise comptable et humaine profonde. Philippe Hinschberger a-t-il dirigé son dernier match sous les couleurs messines?



Par Hervé Kuc

Le match et sa note



Vingt-cinq premières minutes de jeu dignes d’un film catastrophe. Le FC Metz, sous obligation de réussir un résultat positif face à Dijon, a totalement raté son entame de match. La formule du soir (4-4-2), nouveauté à Saint-Symphorien, a laissé tout le monde sur sa faim. Privée de ballon, battue dans l’envie et dépassée dans la vitesse d’exécution, la formation messine a logiquement laissé Dijon prendre les devants (1-0, 10e) sur une tête précise de Varrault.



Heureusement, le réveil a eu lieu peu avant la demi-heure de jeu sur une première tête de Roux, seul au second poteau, dans les bras de Reynet, le rempart dijonnais, puis par un second coup de boule de Philipps de l’entrée de la surface (31e) détournée en corner par le gardien dijonnais. La libération interviendra finalement sur une nouvelle tête de Roux, sur un service de Dossevi (1-1, 45e). Un retour aux affaires qui ne va pas durer très longtemps car sur une perte de balle de Nguette, Sliti va en profiter pour ajuster Kawashima d’une frappe du gauche (2-1, 49e).



Embourbé, le onze grenat va se retrouver en infériorité numérique lorsque Diagne va fauter grossièrement sur Jeannot (69e). D’impossible, la mission va alors virer au critique même si Niane, d’une jolie frappe enroulée (72e), va faire croire à un improbable partage des points.



Après neuf revers en dix journées (3 points), le FC Metz occupe bien naturellement la dernière place de la Ligue 1.Et ce dimanche matin, il pourrait bien avoir changé d’entraîneur. Un 5/20 pour un ensemble qui a sacrément compromis ses chances de maintien en ce samedi 21 octobre 2017.



Les joueurs et leur note

Kawashima (4) a paru surpris et mal placé sur le second but dijonnais. En défense, Balliu (4,5) a bataillé mais a perdu beaucoup de ballons. Un déchet technique inhabituel chez le latéral droit grenat, mais il a sauvé son camp par deux fois en fin de partie. Diagne (2) a perdu ses nerfs et son mauvais coup (69e) lui a logiquement valu une expulsion qui a fini par éteindre son équipe. Niakhaté (4) a bien lutté, sa première intervention en pleine surface messine (14e) a lancé sa prestation. Il était un des seuls révoltés au sein d’un ensemble amorphe. Rivierez (3,5) a eu du mal à se situer sur le flanc gauche de la défense mosellane.



A l'image de son équipe, Eiji Kawashima se retrouve au tapis.

Photo: AFP

Au milieu, Philipps (3,5) a perdu quelques ballons simples qui sont devenus des opportunités chaudes pour les Dijonnais. Il a fourni une de ses plus mauvais prestations sous la tunique grenat. Cohade (4,5) s’est montré énervé par la situation de sa formation : il a beaucoup couru, est monté d’un cran dans le jeu mais rien n’y a fait. Nguette (2) n’a pas été au niveau. Pas assez motivé, trop peu concerné et très maladroit dans tous ses choix. Il a perdu le ballon qui a permis à Dijon de faire le break. Logiquement, Niane (55e) est venu le relayer. Dossevi (5) a fait de son mieux au milieu d’une formation en grande souffrance physique et technique. Il a offert l’égalisation d’un centre parfait sur la tête de Roux.



En attaque, Roux (4) a prouvé qu’il était un excellent joueur de tête et son but, plein de détermination et de volonté, a redonné espoir aux siens...cinq minutes. Il a laissé sa place à Poblete (72e). Rivière (2,5) n’a jamais pesé sur les débats. Trop léger dans ses prises de balle et trop discret dans les duels, il s’est fait museler par Varrault (37 ans). Sa tentative sur talonnade (55e) a été son seul point positif. Il a cédé sa place à Fernandez (84e).



Metz - Dijon 1-2

Stade Saint-Symphorien, belle pelouse, temps frais, arbitrage de M. Lesage, 14.748 spectateurs. Mi-temps: 1-1.

Evolution du score: 0-1 Varrault (10e), 1-1 Roux (45e), 1-2 Sliti (49e).

Cartons jaunes: Roux (56e) à Metz; Sliti (41e), Haddadi (85e) à Dijon.

Carton rouge: Diagne (69e) à Metz.

METZ: Kawashima; Balliu, Diagne, Niakhaté, Rivierez; Philipps, Cohade (cap.), Dossevi, Nguette (55e Niane); Roux (72e Poblete), Rivière (84e Fernandez).



Joueurs non entrés en jeu: Didillon ; Wollscheid, Cafù, Thill.

DIJON: Reynet; Haddadi, Varrault (cap.), Djilobodji, Rosier (87e Chafik); Amalfitano, Kwon (76e Saïd), Marié (46e Abeid), Xeka, Sliti; Jeannot.



Joueurs non entrés en jeu: Leroy; Lang, Balmont, Sammaritano.