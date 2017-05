(ER/AFP) - L'AS Monaco a décroché le huitième titre de son histoire après avoir pris la mesure de St-Etienne 2-0 lors d'une rencontre de mise à jour de la 31e journée de championnat.

Le dernier sacre des Monégasques datait de l'année 2000, soit 17 ans. L'ASM n'avait besoin que d'un nul pour succéder au palmarès au PSG, quadruple tenant du titre, avant même la 38e et dernière journée disputée samedi soir.



Kylian Mbappé a inscrit le premier but de la rencontre, à la 19e minute: lancé par Falcao, il a effacé le gardien stéphanois Stéphane Ruffier d'une feinte et marqué son 15e but personnel cette saison en L1, à seulement 18 ans.



Le second but est tombé dans les arrêts de jeu à la suite d'un contre conclu victorieusement par Valère Germain (90+3).

Monaco vient de signer sa 11e victoire d'affilée en championnat, record du Bordeaux de Laurent Blanc et Yohann Gourcuff (2008-2009) égalé. Il reste désormais un ultime défi à cette équipe: aller chercher le record absolu à Rennes, samedi pour la 38e et dernière journée, avant de rentrer fêter le titre en Principauté avec les Monégasques.



Cette victoire encadre de dorures une saison digne du musée du football français. Avec 104 buts, Monaco monte sur le podium de la générosité offensive depuis les débuts du Championnat de France professionnel, en 1932-1933. Seuls le RC Paris (118 buts) et Reims (109) ont fait mieux, tous les deux en 1959-1960.



Cette ASM a même doublé l'invincible PSG de l'an dernier (102 buts), prenant décidément un malin plaisir à l'effacer des tablettes.

En confrontation directe, Monaco a fait mal deux fois au géant parisien cette année: 3-1 à Louis-II dès la 3e journée, une victoire finalement prémonitoire, et le 1-1 arraché à la dernière seconde au Parc des Princes par Bernardo Silva au retour qui sonnait comme un succès.

L'équipe de Leonardo Jardim a certes perdu ses deux duels en coupes contre le PSG, mais elle avait envoyé l'arrière-banc en demi-finale de la Coupe de France (5-0), sacrifiée à son programme gargantuesque, à une semaine de la demi-finale aller de Ligue des champions.

Quant à la défaite en finale de la Coupe de la Ligue (4-1 pour Paris), elle constitue le seul vrai flop princier en 62 matches. Les trois défaites en L1 représentent vraiment un total minuscule, et la pire, 4-0 à Nice, très sévère au vu du déroulement de la rencontre, lui a finalement servi d'aiguillon.

«On a réussi à tenir jusqu'au bout, contre deux équipes comme Paris et Nice, qui ont eu un nombre incalculable de points et ont suivi la cadence jusqu'à la fin. Mais malheureusement pour eux et heureusement pour nous, c'est nous qui partons avec la coupe», a résumé Kylian Mbappé, révélation de la saison.