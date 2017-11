Beaucoup trop limité dans son jeu, le FC Metz a une nouvelle fois failli sur son terrain et Marseille est venu ramasser un succès tranquille (3-0). La répétition des camouflets subis par l'équipe mosellane commence à faire très mauvais genre. Samedi, c'est à Nice que le radeau grenat est attendu.



Par Hervé Kuc

Le match et sa note

Du sang frais, des hommes appelés à apporter un supplément d'âme et un FC Metz sommé de montrer du caractère et de la fierté. Les souhaits et demandes de Frédéric Hantz ne trouvent aucun écho de la part d'un ensemble grenat chloroformé, aspiré par le fond et tout bonnement plombé dans toutes ses composantes. Dans une configuration inédite (Balliu milieu droit, Basin latéral gauche et Rivière en pointe), les Messins ont même réussi à se planter sur leur ballon d'engagement de match. Signe que la soirée n'allait pas être simple.

Pourtant, les coéquipiers de Cohade ont plutôt été décidés et Rivière (2e) a même trouvé le chemin des filets mais sa position de hors-jeu a empêché le onze mosellan de faire la fête. Une fête que l'OM va célébrer sur une perte de balle malheureuse du jeune Basin dont va profiter Thauvin pour ajuster superbement Kawashima (0-1, 18e) d'une frappe enroulée. Touché moralement, le FC Metz va boire une nouvelle tasse sur une erreur collective de marquage (Rivière et Balliu sont plus incriminés que d'autres) qui va permettre à Gustavo de se retrouver seul au second poteau pour pousser le ballon au fond des filets messins (0-2, 36e). Rideau et fin du match.

Pas tout à fait puisque sur une nouvelle et énorme erreur défensive mosellane, Ocampos va venir tromper Kawashima (0-3, 71e). Une dégringolade qui n'en finit plus et une humiliation en règle générale. Où s'arrêtera la chute? Un 4/20 pour un ensemble messin qui a définitivement touché le fond. Question: Frédéric Hantz sera-t-il au FC Metz jusqu'en mai prochain?

Les joueurs et leur note

Kawashima (4) n'est nullement engagé sur les trois buts encaissés par sa formation. Il a sauvé la maison face à Mitroglou (29e) et a été protégé par sa barre transversale (52e) puis a fini par une intervention bizarre (90e). En défense, Rivierez (3) a souffert du début à la fin de la rencontre : il a semblé être perturbé par la présence de Balliu devant lui. Niakhaté (5) a tenu son rôle, comme souvent au sein de l'axe défensif. Diagne (4) a essayé d'exister mais ne joue pas le rôle de grand-frère espéré. Basin (2) a évolué avec sa fougue, son courage et une grande détermination. Il a récolté un carton jaune très tôt (15e) et a commis l'erreur de perdre les deux ballons qui ont permis à l'OM de sanctionner le FC Metz. Dure soirée pour le jeune latéral gauche.



Au milieu, Poblete (3,5) a fait espérance uniquement au cours du premier acte. Ensuite, il a disparu des radars. Comme tout le monde. Cohade (3) continue sa traversée du désert. Il n'y est plus et cela se voit comme le nez au milieu de la figure. Dossevi (4,5) est vraiment le seul à pouvoir rivaliser techniquement avec les exigences de la Ligue 1. Hantz l'a préservé et l'a remplacé par Mollet (59e) qui a réussi une frappe au but (66e) puis un "ciseau" de qualité (86e). Nguette (4) commence bien ses actions mais les finit toujours mal. Il possède pourtant un vrai potentiel mais son mental est déficient. Il a passé le flambeau à Niane (80e). Balliu (3,5) a évolué dans un rôle qui n'est pas le sien et n'a pas réussi à apporter du poids à l'entrejeu. En attaque, Rivière (3) a vu son essai transformé réfusé par un hors-jeu avéré (2e) et sa reprise du droit être trop croisée (38e). Il a cédé logiquement sa place à Roux (54e).

Mathieu Dossevi, à la lutte avec Rolando, l'unique éclaircie d'une soirée qui a confirmé les difficultés des Grenats.

Photo: AFP

Le record

Le FC Metz ne fait pas les choses à moitié cette saison. Le huitième revers de rang vécu à Saint-Symphorien offre même un nouveau record national aux Mosellans: jamais une équipe de Ligue 1 n'avait fait pire dans l'histoire du football français. Un fardeau qui ne va ravir ni Frédéric Hantz, ni Bernard Serin, ni les joueurs et encore moins les supporters qui vont commencer à grincer des dents ou à les montrer (le sursis de 3 points rôde au-dessus du FC Metz jusqu'en mars 2018). En ce 29 novembre 2017, le FC Metz est donc entré dans l'Histoire du football.

Metz - Marseille 0-3

Stade Saint-Symphorien, temps froid et pluvieux, belle pelouse, arbitrage de M. Chapron, 18 146 spectateurs. Mi-temps: 0-2.

Evolution du score: 0-1 Thauvin (18e), 0-2 Gustavo (36e), 0-3 Ocampos (71e)

Cartons jaunes : Basin (15e) à Metz; aucun à Marseille.

METZ: Kawashima; Rivierez, Niakhaté, Diagne, Basin; Poblete, Cohade (cap.), Dossevi (59e Mollet), Nguette (80e Niane), Balliu; Rivière (54e Roux).



Joueurs non entrés en jeu: Didillon; Wollscheid, Assou-Ekotto, Philipps.

MARSEILLE: Mandanda; Sakaï, Rami, Rolando, Amavi; Anguisssa, Gustavo (85e Lopez), Ocampos, Payet (cap.), Thauvin (74e Germain); Mitroglou (63e Njie).



Joueurs non entrés en jeu: Pelé; Abdennour, Sarr, Sanson.