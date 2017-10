Au terme d’une timide prestation, le FC Metz a pris le meilleur sur le Red Star (1-0) en Coupe de la Ligue. Une qualification et un succès qui font du bien au moral d’une formation messine qui aura plus de travail ce dimanche à Lyon en championnat.



Par Hervé Kuc

La qualification messine

Poussive, en manque d’agressivité et de repères dans le jeu, la formation messine a ronronné face au Red Star lors du premier acte. Dans une ambiance feutrée, aucun Messin n’a su réchauffer l’atmosphère qui ressemblera bientôt à un enterrement de première classe dès novembre si un électrochoc n’a lieu avant. De leurs tentatives timides (16e, 18e, 22e et 42e), les Messins n’en retireront rien et les hommes de José Pinot, de passage sur le banc, ont serré les dents lorsque le Parisien Mhirsi a envoyé le ballon au-dessus du but de Didillon (41e).

Heureusement, les Mosellans vont trouver la faille peu après l’heure de jeu sur un centre parfait de Rivierez repris magistralement pas Dossevi (1-0, 66e). Ensuite, Didillon va sauver les meubles (66e et 77e) en intervenant comme un chef puis Rivierez va faire le nettoyage devant son but (90+1) permettant aux siens de poursuivre leur aventure en Coupe de la Ligue. Il faudra faire preuve de plus de consistance ce dimanche à Lyon (11e journée de Ligue 1).



Les joueurs et leur note

Didillon (6) est intervenu avec détermination (66 et 77e), sauvant sa formation du pire. En défense, Rivierez (5,5) a eu le grand mérite de délivrer le centre gagnant sur la chaussure de Dossevi. Niakhaté (5,5) s’est montré sobre et sûr comme depuis plusieurs semaines. Wollscheid (4) a valu par des relances claires en première période. Il court peu, et devra être revu face à un adversaire autrement plus rapide et dangereux. Sa seconde période a été beaucoup plus poussive. Assou-Ekotto (5) s’est montré sobre et appliqué.



Au milieu, Mollet (4) a essayé de jouer entre les lignes sans grand succès. Vincent Thill est venu le remplacer (57e). Cafù (4) a effectué deux mauvaises relances, fait une grosse faute (45e) et n’a pas su émerger. Poblete (4) a joué en pointillés et a laissé sa place à Philipps (85e). Dossevi (6) a libéré les siens et après une entame délicate, il a su ajuster le gardien adverse pour offrir un moment de joie à toute sa formation. Nguette (3) est en manque de confiance. Des mauvaises prises de balle, une agressivité absente malgré une tentative de rush (22e) et au final il a cédé le flambeau au jeune Fournier (83e). En attaque, Niane (4) a souffert d’un manque de temps de jeu évident.



L’apparition de Vincent Thill

Le Luxembourgeois est venu relayer Mollet (57e) et dès son premier ballon il a été «séché» par la défense parisienne. Il est venu aider l’axe défensif messin (68e) en sortant un ballon chaud de la surface mosellane puis a tenté de dynamiser le jeu grenat. Il a fait preuve d’un excès d’engagement (75e) et a justement récolté un carton jaune avant de s’essayer de loin sur un coup-franc du gauche (87e).

Metz - Red Star 1-0

Stade Saint-Symphorien, belle pelouse, temps frais, arbitrage de M. Ben El Hadj, environ 5.512 spectateurs. Mi-temps: 0-0.

Le but: Dossevi (66e)

Cartons jaunes: Wollscheid (61e), Thill (75e) à Metz; Diakité (28e) au Red Star.

METZ: Didillon; Rivierez (cap.), Wollscheid, Niakhaté, Assou-Ekotto; Mollet (57e Thill), Cafù, Poblete (85e Philipps), Dossevi, Nguette (73e Fournier); Niane.



Joueurs non entrés en jeu: Kawashima ; Goudiaby, Cohade, Fernandez.

RED STAR: Balijon (cap.); Satli, Mendy, Derrien, Ferreira (78e Petrilli); Diakité, Teuma (70e S. Keita), Mhirsi, Sylvestre, Lapoussin (70e T. Keita); Sané.



Joueurs non entrés en jeu : Renot ; Fomen, M’Fulu, Lefebvre.