Trop frileux voire fébriles en fin de partie, les Messins n’ont pas réussi à distancer Toulouse (1-1). Kawashima dans son but et Sarr à nouveau buteur ont permis au FC Metz de ne pas s’incliner pour sa dernière à Saint-Symphorien (1-1). C’est à Guingamp que le club grenat finira son parcours dans huit jours.

Par Hervé Kuc

Le match et sa note

Avec plus de 65 % de possession du ballon en première période, le FC Metz a réussi à faire afficher sa meilleure statistique, dans ce domaine, de la saison à Saint-Symphorien. Malheureusement, les Messins n’ont pas su être dangereux face à des Toulousains plus volontaires. Si Sarr (2e) et Doukouré (5e) ont vu leur essai s’écraser au sol, le club grenat a tout d’abord remercié Falette (3e) pour son sauvetage bienfaiteur devant sa ligne de but mais peut aussi lui en vouloir d’avoir perdu trop facilement un ballon qui a permis à Braithwaite de mystifier Kawashima (0-1, 9e).



Ensuite, les Messins ont confié à Cohade d’une frappe forte (65e) le soin de taquiner Lafont, l’excellent rempart toulousain. Mais, c’est sur une nouvelle fulgurance de Sarr (1-1, 66e) que le club mosellan a permis aux 16.282 supporters présents de se lever de leur siège. La suite a été beaucoup plus pénible et Kawashima a tout d’abord réalisé un joli arrêt du pied (72e) devant Delort avant de détourner le penalty du même Delort (81e) pour finalement être sauvé par son poteau (86e). Le gardien japonais du FC Metz a donc, à lui seul, réussi à sauver la dernière sortie de sa formation à Saint-Symphorien. Un 12/20 pour un onze mosellan qui ne peut se passer de Cheick Diabaté en attaque.

Les joueurs et leur note

Kawashima (8/10) a réalisé une sacrée belle performance. Il est intervenu une première fois devant Delort (7e) puis une seconde (72e) en réalisant une jolie parade du pied. Mieux, son penalty détourné avec une main ferme a sauvé son équipe de la défaite. L’homme du match sans aucune hésitation. En défense, Balliu (5) a oeuvré avec implication mais sans apport offensif, comme il aime pourtant à le faire. Bisevac (6) s’est montré sobre et bien placé face à une formation du TFC rarement dangereuse. Il a cédé sa place sur blessure à Guido Milan (68e) qui a concédé un penalty grossièrement (80e), sans conséquence toutefois.. Falette (4,5) a réussi un sauvetage important (3e) puis a fauté en perdant trop facilement le ballon qui a mené au but toulousain (9e). Il n’a pas été assez précis dans ses relances. Udol (5) est en manque de rythme évident et il a néanmoins travaillé utilement.



Au milieu, Diagne (6) a fait le travail de manière propre et disciplinée. Doukouré (6) a eu le grand mérite de récupérer avec abnégation le ballon qui a permis au FC Metz d’égaliser. Jouffre (5) a évolué de manière trop proche de Cohade et a singulièrement manqué d’accélération dans ses mouvements. Cohade (6,5) a beaucoup payé de sa personne pour impulser de l’allant à un ensemble qui en a manqué. Sarr (5,5) a évolué sur un mode trop mineur, bien loin de ses réelles possibilités. Il a sauvé sa prestation en remettant sa formation à hauteur de son adversaire. En attaque, Nguette (3,5) a réussi un service pour Sarr (20e) seul fait notable de sa prestation trop insipide. Il a logiquement été remplacé par Vion (74e), lui aussi hors-sujet.

Le classement

Le FC Metz (14e, 43 points) peut espérer terminer à la 11e place du classement final de la Ligue 1 s’il réussit à s’imposer à Guingamp samedi prochain et que ses adversaires directs (Toulouse, Lille, Angers) se fassent accrocher. Un gain de trois rangs qui pourrait rapporter une belle plus-value financière au FC Metz (prime au classement).

Cheick Doukouré au charbon. Le capitaine grenat est à la base du but égalisateur des Lorrains.

Photo: AFP

Metz - Toulouse 1-1

Stade Saint-Symphorien, temps frais, belle pelouse, arbitrage de M. Lannoy, 16.282 spectateurs. Mi-temps: 0-1.

Evolution du score: 0-1 Braithwaite (9e), 1-1 Sarr (66e).

Aucun carton jaune.

METZ: Kawashima; Balliu, Bisevac (68e Milan), Falette, Udol; Diagne, Doukouré (cap.); Jouffre (82e Mollet), Cohade, Sarr; Nguette (74e Vion).



Joueurs non entrés en jeu: Didillon ; Rivierez, Mandjeck, Hein.

TOULOUSE : Lafont; Moubandjé, Jullien, Diop, Amian; Sangaré, Bodiger (68e Sylla), Jean (80e Lukebakio), Toivonen (74e Trejo); Braithwaite (cap.), Delort.



Joueurs non entrés en jeu: Goicoechéa; Yago, Sirieix, Durmaz.