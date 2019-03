Le Belge Thomas De Gendt (Lotto) a remporté ce lundi la 1re étape disputée sur 163,7 km autour de Calella alors que les favoris sont arrivés avec un retard de moins de trois minutes.

Catalogne: De Gendt en solitaire, Gastauer 27e

Au terme d'une longue échappée et d'un grand numéro, De Gendt s'est offert sa 4e victoire sur le Tour de Catalogne, la première de sa saison et la 14e de sa carrière. Il a coupé la ligne avec 2'38" d'avance sur l'Allemand Maximilian Schachmann (Bora), arrivé deuxième avec quelques dizaines de mètres d'avance et 4" sur le peloton réglé par le Slovène Grega Bole (Bahrein).



Les grimpeurs, Nairo Quintana, Alejandro Valverde, Chris Froome, Egan Bernal, Richie Porte, Romain Bardet ou encore Esteban Chaves, devront s'employer, notamment lors des 3e et 4e étapes avec arrivées au sommet, pour combler ce handicap sur un coureur capable de résister lorsque la route s'élève - il a remporté le classement de la montagne sur le dernier Tour d'Espagne.

De Gendt faisait partie de l'échappée de six coureurs qui s'est formée peu après le départ. Après avoir faussé compagnie à ses compagnons, il a compté jusqu'à 4 minutes d'avance sur ses poursuivants, avant de s'imposer en costaud. «J'ai été surpris de voir que l'écart ne se soit pas réduit davantage», a déclaré le vainqueur. «J'ai donné le maximum de ce que je pouvais».



Quant à Ben Gastauer, il a rallié l'arrivée avec le premier peloton en 27e position à 2'42". Ce mardi, la 2e étape, longue de 166 kilomètres, conduira sur un parcours plutôt vallonné le long de la côte le peloton de Mataro à Sant Feliu de Guixols.