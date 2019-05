L'Italien Dario Cataldo (Astana) a enlevé la 15e étape du Giro, ce dimanche, à Côme, où l'Equatorien Richard Carapaz (Movistar) a gardé le maillot rose de leader.

Cataldo s'impose à Côme, Nibali grignote

L'Italien Dario Cataldo (Astana) a enlevé la 15e étape du Giro, ce dimanche, à Côme, où l'Equatorien Richard Carapaz (Movistar) a gardé le maillot rose de leader.

(AFP) - L'Italien Dario Cataldo (Astana) a enlevé la 15e étape du Giro, dimanche, à Côme, où l'Equatorien Richard Carapaz (Movistar) a gardé le maillot rose de leader.

L'Italien Vincenzo Nibali, troisième au général, a repris dans le final une quarantaine de secondes au Slovène Primoz Roglic, deuxième, le principal perdant du jour. Roglic a été distancé par Nibali et Carapaz dans le Civiglio, la dernière difficulté de cette longue étape de 232 kilomètres.

Le Slovène, qui avait dû emprunter auparavant le vélo d'un équipier, a perdu surtout du temps dans la descente après avoir heurté une barrière. Au classement général, Carapaz a porté à 47" son avance sur Roglic.

Pour la victoire d'étape, Cataldo a devancé au sprint son compatriote Mattia Cattaneo (Androni), avec lequel il s'était lancé dès le 15e kilomètre dans un long raid à travers le Piémont et la Lombardie. Le duo a compté jusqu'à un quart d'heure d'avance et a abordé l'ascension du Ghisallo avec un avantage de près de huit minutes. A l'arrivée, il a conservé 11" sur le Britannique Simon Yates, en tête d'un quatuor comprenant Carapaz et Nibali, les deux grands bénéficiaires d'un final électrique.

Nibali, auteur d'un numéro de funambule dans la descente du Civiglio, s'est rapproché à une minute de Roglic au classement général. Mais le «Requin de Messine» compte toujours 1'47" de retard sur Carapaz. Cataldo a enlevé sa première étape sur le tour d'Italie, à l'âge de 34 ans. Douzième du Giro 2012, il s'est déjà imposé dans une étape de la Vuelta (en 2012).

Quant à Bob Jungels, il a rallié l'arrivée en 32e position accusant un retard de 4'14" sur le vainqueur du jour et au général, le champion national se retrouve 23e à 34'38" du maillot rose à la veille de la seconde journée de repos, programmée ce lundi. Ben Gastauer a fini 126e de l'étape du jour à 36'46", le Schifflangeois pointe au 88e rang du classement à 2h03'35".