Sport 2 min.

Cascade de sanctions à l'encontre du FCD03

Christophe NADIN Le tribunal fédéral a tranché dans le vif à la suite des incidents qui ont conduit à l'arrêt de la première manche de la finale de futsal entre Differdange et le Racing. Le club de la Cité du Fer prend cher.

Le conseil d'administration de la Fédération avait précédé le tribunal dans la dernière affaire qui a empoisonné le monde du futsal au Luxembourg.

Les échauffourées qui ont pourri la première manche de la finale entre le FC Differdange 03 et le Racing avaient poussé l'arbitre à siffler la fin de la partie après dix-sept minutes de jeu. Le CA de la FLF a vu rouge dès le lendemain et déclaré que le championnat était fini sur-le-champ.

Cette première lame est suivie ce jeudi d'une seconde. Après avoir entendu les témoignages des différentes parties convoquées, après avoir consulté tous les documents fournis par les parties et après avoir pris connaissance du réquisitoire du représentant de la Commission de Contrôle, le Tribunal Fédéral a pris les sanctions suivantes à l'encontre du club differdangeois:

- Cristiano Guedes est suspendu six journées pour voie de fait

- Daniel Oliveira est suspendu 14 journées pour voie de fait avec blessure

- Manuel Da Rocha est suspendu dix journées pour voie de fait

Le club est condamné à payer de lourdes amendes, qui, cumulées, s'élèvent à plus de 2.000 euros, pour comportement antisportif, jet d'objet, infraction aux statuts et règlements par les clubs et leurs membres, empêchement du déroulement normal du jeu.

En outre, la section futsal du FCD03 est suspendue jusqu'au 31 août 2019 et le Racing gagne le match sur tapis vert. Une dernière sanction qui peut paraître anecdotique puisque la FLF a décrété la fin du championnat. A moins qu'un ultime rebondissement ne vienne pimenter cette triste affaire.



Le tribunal fédéral a aussi jugé les incidents qui ont émaillé le match de football entre Bettembourg et Kayl-Tétange en Division 1, Série 2. Pour empêchement du déroulement normal du jeu, les deux équipes sont sanctionnées d'un double forfait.