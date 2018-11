Le FC Metz s’apprête à accueillir l’AJ Auxerre ce lundi (20h45) avec la ferme ambition de conserver sa position en tête de la Ligue 2. L’ex-Messin Albert Cartier, fraîchement débarqué par le Gazélec Ajaccio, présente les débats.

Sport 3 min.

Cartier: «J'ai connu Antonetti à l'INF Vichy quand j'avais 16 ans»

Le Vosgien mise sur un succès des Messins et se dit prêt à relever un nouveau défi sportif.

Propos recueillis par Hervé Kuc



Albert, le Gazélec Ajaccio (L2) vous a «remercié» il y a trois semaines. Comment allez-vous?



Je n'ai pas trop envie de m'étaler sur mon départ du club. Je vais bien, je suis encore en train de déménager et je vais m'accorder quatre ou cinq jours pour visiter l'île que je ne connais pas trop bien finalement. Ensuite, je vais m'installer dans le Sud-Est car j'ai vendu la maison que j'avais en Moselle.

Etes-vous prêt à vous engager dans un nouveau défi sportif?



Oui! Je ne suis nullement émoussé ni éprouvé. Le Gazélec restait sur son meilleur départ après dix journées (12e) depuis trois saisons. J'avais aligné la défense la plus jeune d'Europe puisque la moyenne d'âge était de 21 ans. Là, je suis demandeur même si je me suis accordé quelques semaines pour souffler.

FC Metz - AJ Auxerre (13e journée de Ligue 2) se déroulera ce lundi. Que vous inspire cette opposition?



Ce qui me vient immédiatement à l'esprit ce sont les confrontations qui avaient lieu dans les années 90. A l'époque, les deux clubs jouaient le haut de tableau en Ligue 1 et c'était un vrai évènement de recevoir les Auxerrois. Là, le FC Metz est leader de la L2 mais Auxerre est loin au classement. Comme quoi, dans le football, rien n'est figé. A Auxerre, Pablo Correa accorde sa confiance à de nombreux jeunes et son effectif est pléthorique puisqu'il dispose de vingt-cinq joueurs.

Avez-vous suivi les prestations du FC Metz depuis le début d'exercice?



Oui, j’ai observé les Messins jusqu'à la 10e journée, ensuite, j'ai «coupé» avec le monde du football. Le FC Metz version 2018-2019 me fait un peu penser à celui dirigé par Francis De Taddeo (2006-2007). Il n'encaisse pas beaucoup de buts et il peut marquer à tout moment. L'ensemble est costaud, fait preuve de maturité même si la sérénité n'est plus la même depuis quelques rencontres apparemment. Mais, rien n'est remis en cause.

Connaissez-vous bien Frédéric Antonetti?



Je lui ai envoyé un message d'encouragement dès son arrivée au FC Metz. Je l'ai connu lorsque j'avais 16 ou 17 ans et que nous fréquentions tous les deux l'INF Vichy (Institut National de Formation). A l'époque, une grande partie des joueurs du SC Bastia étaient formés par cet institut. On ne s'envoie pas de messages tous les jours mais nous sommes en contact. Il fait jouer la concurrence au sein de son groupe et ça fonctionne bien car il a su expliquer les choses de manière claire et intelligente dès le départ.

Peut-on connaître votre pronostic pour le match de ce lundi?



Je vais partir sur un succès des Messins sur le score de 2 à 0.

L'enjeu de la rencontre

Le FC Metz (1er, 28 points) reçoit l'AJ Auxerre (18e, 10 points) un des monuments du football français. Une rencontre déséquilibrée si l'on se réfère au classement de la Ligue 2 mais qui néanmoins ne sera pas une partie de plaisir pour les hommes de Frédéric Antonetti. Oukidja, Delaine, Boye, Cohade, Boulaya, Nguette et Diallo devraient retrouver une place de titulaire au sein d'un ensemble qui n'a pas démérité face à Amiens (1-2) en Coupe de la Ligue mais qui a singulièrement manqué de précision. Les Mosellans n'auront ensuite que quelques jours de récupération avant de s'en aller dès vendredi à Châteauroux (14e journée).

Le prono de la rédaction

C'est typiquement le match-piège par excellence. Les Messins sont archi-favoris avant le coup mais les Auxerrois de Correa sont capables d'un exploit. Confiance néanmoins à l'état d'esprit grenat. Notre pronostic: 1 à 0.