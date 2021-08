Le football luxembourgeois pleure Michel Le Flochmoan

Football / BGL Ligue Michel Le Flochmoan nouvel entraîneur de Dudelange

Le F91 Dudelange, privé de titre et de Coupe de Luxembourg cette année, a déniché le successeur de Sébastien Grandjean. A 63 ans, Michel Le Flochmoan s'apprête donc à signer son retour chez les Sang et Or, qu'il avait naguère conduits à cinq reprises au titre de champion.