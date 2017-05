(AFP) - Le pilote moto américain Nicky Hayden, grièvement blessé dans un accident de vélo mercredi, est décédé lundi, a annoncé l'hôpital de Cesena, dans le centre de l'Italie, où le champion du monde MotoGP en 2006 était hospitalisé.

«L'équipe médicale a constaté le décès du patient Nicholas Patrick Hayden, hospitalisé depuis le mercredi 17 mai au département de réanimation de l'hôpital Bufalini de Cesena à la suite de traumatismes multiples», indique un communiqué de l'établissement.



Mercredi en début d'après-midi, Nicky Hayden, 35 ans, circulait à vélo sur la route reliant Tavoleto et Riccione, au sud de la station balnéaire de Rimini, quand il a été percuté par une voiture dans des circonstances encore non élucidées.

Selon des médias italiens, des images d'une caméra de surveillance d'une maison privée située près du lieu de l'accident montrent que Nicky Hayden n'aurait pas respecté un stop.

Selon ces images, qui ont été récupérées par le parquet de Rimini, en charge de l'enquête, Nicky Hayden serait arrivé d'une route secondaire et ne se serait pas arrêté au stop face à la route principale sur laquelle circulait la voiture qui l'a percuté.

Sa fiancée Jackie ainsi que son frère Tommy et leur mère Rose étaient à son chevet depuis l'accident, a précisé l'équipe Honda de Superbike, au sein de laquelle le pilote évoluait depuis deux ans.

Surnommé le «Kid du Kentucky», Nicky Hayden est arrivé en 2003 en MotoGP avec son numéro 69 en course et a remporté son seul titre mondial trois ans plus tard au guidon d'une Honda. Plus en retrait les saisons suivantes, il est resté au guidon d'une MotoGP jusqu'en 2015, puis ponctuellement pour deux remplacements en 2016.