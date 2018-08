Titulaires de concert dans la défense de la seconde équipe de Grasshopper Zurich, ce mercredi soir en championnat de 1re Liga Classic suisse face à Zug 94, les internationaux Dirk Carlson et Jan Ostrowski ont joué toute la rencontre en gardant le zéro derrière (0-0).

Carlson et Ostrowski solides avec Grasshopper II

Jean-François COLIN

A eux deux, ils formaient la moitié de la défense à quatre du Grasshopper Zurich II ce mercredi soir contre Zug 94 dans le cadre d'une rencontre décalée de la 3e journée dans le groupe 2 de la 1re Liga classic suisse: les internationaux luxembourgeois Dirk Carlson (20 ans, 9 sélections) à l'arrière-gauche, et Jan Ostrowski (19 ans, 2 sélections) en qualité de défenseur central, côté droit ont obtenu la confiance du coach, Patrick Schnarwiler pour débuter les débats.

Disputé dans l'ambiance confidentielle du stade de Niederhasli, le match s'est terminé sur la marque de zéro à zéro, malgré une large domination des Sauterelles. Carlson, qui a récolté un carton jaune à la 51e minute, et Ostrowski ont disputé l'intégralité des débats.



Ce point récolté permet au Grasshopper II de totaliser à présent six unités et de rejoindre au classement du groupe 2 de la 1re Liga classic Zofingen et Buochs à la sixième place, avant d'accueillir les Old Boys (10e, 4 pts) samedi à 16 heures



Rappelons que si Dirk Carlson fait bien partie de la liste des sélectionnés par Luc Holtz pour les prochains matches contre la Moldavie (8 septembre) et Saint-Marin (11 septembre), ce n'est pas le cas de Jan Ostrowski.