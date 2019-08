Dirk Carlson et Chris Martins ont connu un week-end intéressant. Karlsruhe et les Young Boys Berne ont pris les commandes de la deuxième Bundesliga et de la Super League suisse.

Carlson et Martins font la course en tête

Dirk Carlson a gratté dix minutes de jeu en plus que la semaine dernière avec son club de Karlsruhe. Le latéral gauche de la sélection a relayé Lorenz à la 80e minute et s'est mis de suite en évidence en arrachant un ballon à vingt mètres de son propre but pour remonter tout le terrain et servir Stiefler pour le quatrième et dernier but du promu qui a terrassé le Dynamo Dresde (4-2) et qui se retrouve en tête de la deuxième Bundesliga après deux journées avec Aue.



Florian Bohnert et la deuxième équipe de Mayence ont décollé en Ligue régionale sud-ouest après leur premier succès de la saison contre Coblence (2-0). L'international a disputé toute la rencontre et s'est procuré plusieurs occasions dont un tir sur la transversale.



Tout baigne pour Christopher Martins en Suisse. Titulaire pour la seconde fois après sa suspension du premier match, l'international a disputé un bon match dans l'entrejeu des Young Boys. Les Bernois l'ont emporté deux buts à rien contre Lugano grâce à des réalisations de Nsame et prennent seuls les commandes de la Super League. Les champions en titre se déplaceront à Saint-Gall samedi prochain. Entre-temps, ils prendront connaissance aujourd'hui de leur adversaire pour le play-off de la Ligue des champions.



Coup d'arrêt après deux victoires pour Maxime Chanot en MLS. Le FC New York City s'est incliné 1-3 à Salt Lake face au Real dans le cadre de la 21e journée. L'international a joué tout le match en défense centrale. Son club est cinquième de la Conférence Est avec 35 points.



Thill et Karapetian dos à dos

Le championnat ukrainien n'arrête pas de faire parler de lui ici au pays. Le nom de Tim Hall circule aussi à Lviv où Marvin Martins naît décidément un début de saison mouvementé. Le calendrier n'a pas gâté le Karpaty qui s'est coltiné le Shaktar Donetsk quelques jours après le Dynamo Kiev, soit les deux favoris de la compétition. Le latéral droit luxembourgeois s'est incliné 0-3 au stade Metalist de Kharkiv.



L'autre attraction de la semaine fut bien sûr le transfert de Gerson Rodrigues du Japon vers le Dynamo Kiev. L'ailier n'a pas fait le déplacement avec le Dynamo à Lviv où le club de la capitale s'est imposé trois buts à rien. En revanche, il devrait faire partie du groupe qui rejoindra Bruges aujourd'hui pour disputer le troisième tour de la Ligue des champions ce mardi.



En Russie, le FC Oufa d'Olivier Thill a ramené un point de son déplacement à Sotchi (0-0). C'était l'occasion pour l'international de retrouver Alexandre Karapetian, entré en jeu à la 62e minute. Thill est sorti à la 86e minute. Son équipe totalise quatre points après quatre journées alors que son adversaire du jour a ouvert son compteur et cédé la lanterne rouge à Orenburg. Prochain rendez-vous pour Oufa dimanche prochain à Tula.