Carlos Soares vient de remporter avec le Racing le titre de champion du Luxembourg. Après le sacre décroché avec l’ALSS Futsal Munsbach en 2016, c’est une nouvelle ligne qui vient de s’ajouter au palmarès du joueur.

Carlos Soares: «Les titres collectifs façonnent les grands joueurs»

Objectifs atteints pour le club de la capitale.

Carlos Soares vient de remporter avec le Racing le titre de champion du Luxembourg. Après le sacre décroché avec l’ALSS Futsal Munsbach en 2016, c’est une nouvelle ligne qui vient de s’ajouter au palmarès du joueur.



Interview: Stéphane Guillaume



Carlos Soares, vous êtes joueur du Racing. Avec cette seconde victoire sur le parquet de l’Amicale Clervaux Futsal lors de la seconde manche de la finale des play-offs, le Racing a décroché les lauriers. Quel est votre sentiment?

C'était une saison assez fantastique pour le Racing. En début de saison, les objectifs étaient bien définis. C’était de remporter le championnat et la Coupe du Luxembourg tout en restant invaincu. C’était assez difficile mais je pense que le groupe, le staff et également tous les supporters ont mérité toutes ces victoires.

Le Racing n’a pas perdu un match cette saison avec dix-huit victoires cumulées en phase classique du championnat et quatre succès durant ces play-offs. Votre avis sur le parcours?

Même si on a terminé en tête de la phase classique, il fallait garder notre concentration et surtout faire de notre mieux pour démontrer que ce n’était pas par hasard que le Racing avait remporté tous ces matchs. S’imposer durant ces quatre matchs de play-offs, c’était le plus important pour nous.

A titre personnel vous terminez deuxième au classement des buteurs de Ligue 1 avec trente-sept buts inscrits durant la saison. Est-ce que ce classement avait de l’importance pour vous?

Ce n’était pas un objectif personnel. Le plus important était de remporter ce titre de champion ainsi que la Coupe du Luxembourg. Ce sont les titres collectifs qui façonnent les grands joueurs, ce n’est pas la peine d’inscrire par exemple vingt-cinq buts si l’équipe perd par la suite.