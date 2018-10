Carlo Tutucci a pris le relais de Vitor Texeira à la tête de l'US Sandweiler. Mais les sept premières journées de championnat n’ont pas ressemblé à un long fleuve tranquille. «Je savais où je mettais les pieds en signant à l'USS», dédramatise le mentor. Actuellement barragiste, Sandweiler rend visite à l’ambitieux Mertert-Wasserbillig ce dimanche (16h).

Sport 3 min.

Carlo Tutucci (Sandweiler): «Je n'ai pas de baguette magique»

Carlo Tutucci a pris le relais de Vitor Texeira à la tête de l'US Sandweiler. Mais les sept premières journées de championnat n’ont pas ressemblé à un long fleuve tranquille. «Je savais où je mettais les pieds en signant à l'USS», dédramatise le mentor. Actuellement barragiste, Sandweiler rend visite à l’ambitieux Mertert-Wasserbillig ce dimanche (16h).

Propos recueillis par Vincent Lommel

Carlo, le déplacement à Mertert-Wasserbillig est le prélude à un calendrier compliqué pour Sandweiler d’ici la trêve hivernale programmée le 2 décembre. Il faudra prendre des points sous peine de déchanter…

En effet, je sais très bien que nous affronterons successivement Mertert, Rodange, Wiltz, le Swift, l'US Esch et Wormeldange. C’est ainsi, mais la même remarque vaut aussi pour nos rivaux. Prenons un match après l’autre. Le premier, c'est face à l'UMW, qui propose un beau football. C'est un adversaire costaud, mais je n’en ai pas peur. Tout est faisable. Mon équipe est capable de ramener un résultat positif des bords de la Sûre.

Avec un bilan de seulement six points sur 21, et une onzième place, synonyme de barrage, il n'y a pas de quoi fanfaronner à Sandweiler. Vous attendiez-vous à ces débuts compliqués?

Au risque de surprendre, la situation n’est pas plus compliquée que prévu. Au regard de la saison 2017-2018, j'observe que le budget pour réaliser des transferts est moindre cette année. Pas réduit de moitié, mais moindre. Bref, je le savais pertinemment en signant à Sandweiler.

Réaliser dix-neuf transferts cet été, n’était-ce pas «too much»?

Recruter était nécessaire. Quelques tauliers ont choisi de rester, et c'est heureux. Il y a de qualité, évidemment moins que chez certains autres clubs de PH. On n’achète pas l’expérience. Je compose avec quatre garçons nés en 1999, quatre autres nés en 1997 et quatre autres encore de la cuvée 1996. Roulez jeunesse!

Jusqu'où pouvez-vous amener Sandweiler au classement?

La priorité est d’assurer le maintien. Sur les sept matches disputés (Mamer, Kaërjéng, Junglinster, Erpeldange, Bissen, Mühlenbach et Canach), plusieurs ont été de bonne facture. La manière était présente. Par contre, je peste sur les erreurs de débutants commises. On encaisse des buts de façon incroyable: une passe en retrait doit être très bien dosée, sinon on ne la fait pas, on ne s’amuse pas à dribbler dans le grand rectangle, etc... Les adversaires en tirent profit. Il est impératif d’arrêter de commettre des erreurs à répétition!

L’optimisme reste-t-il de mise malgré tout?

Oui, même si le temps est compté en football. La concentration et la rigueur doivent être plus pointues. Je tape sur le clou, mais je n’ai pas une baguette magique. Mes collègues affirment que Sandweiler sait jouer au football.

L'ambiance reste-t-elle optimale au sein du groupe malgré le manque de résultats?



La concurrence à Sandweiler n'est pas comparable à celle en vigueur à Dudelange, par exemple. En Promotion d’Honneur, tout le monde peut battre tout le monde. Si les résultats laissent à désirer, chacun sait comment cela peut aller: la présence aux entraînements peut en pâtir, la motivation s'étiole. Entre le mois de juillet et mois d’octobre, j’ai perdu des garçons en cours de route. L’un a changé de travail, l’autre est blessé, un autre est entré à l’université, un joue moins et n’est pas content. Que voulez-vous? Je gère comme je peux.

Le programme de la 8e journée de PH



Samedi à 19 heures



Atert Bissen - Koeppchen Wormeldange

Dimanche à 16 heures



Swift Hesperange - UN Käerjéng 97



Jeunesse Canach - Blue Boys Mühlenbach

Union Mertert-Wasserbillig - US Sandweiler

FC Rodange 91 - FC 72 Erpeldange

FC Wiltz 71 - Jeunesse Junglinster

US Esch - FC Mamer 32