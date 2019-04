L’Union Mertert-Wasserbillig accueille Etzella, ce mercredi soir (20h) pour une place en finale de la Coupe de Luxembourg. L'entraîneur-adjoint, futur coach principal, Carlo Trierweiler compte sur sa filière japonaise pour atteindre le stade Josy Barthel le 26 mai.

Carlo Trierweiler (UMW): «La filière japonaise est intéressante»

Propos recueillis par Vincent Lommel

Carlo, votre club marque les imaginations en recrutant des joueurs japonais…

Carlo Trierweiler. - «C’est une belle histoire, dont la genèse est finalement assez simple: un agent de joueurs ayant des contacts au Japon a pris langue avec l’entraîneur de Mertert-Wasserbillig, Marcus Weiss. Ils ont discuté le coup en anglais. L’intérêt existait d’amener des footballeurs japonais au Luxembourg. Ils ne parlent pas l’anglais, mais le comprennent. Et ainsi, une collaboration a débuté.

Dès son arrivée en janvier 2018, Yuki Tsuchihashi (24 ans) a, très vite, enchaîné les prestations de haut vol, inscrivant plusieurs buts. Il est le prototype d’une intégration réussie. Comment s’est-elle déroulée?

«Il a débarqué de l’université d’Hosei, à Tokyo. La présence d’un compatriote, Ryuji Iwakiri (qui avait joué en Allemagne par le passé) a beaucoup facilité les choses. Yuki ne parlait ni l’anglais, ni l’allemand. Avec l'aide de «Google translate», on arrive à se comprendre. Puis, le football est universel. De plus, les Japonais sont des gens charmants. Ils s’intègrent sans aucun souci, et leur mentalité est excellente.

Strassen a craqué pour Yuki Tsuchihashi et l'a transféré l’été dernier. Mais Taiga Tada (21 ans) et Sota Adachi (23) ont pris la relève au stade de la Sûre…

«En effet, mais les trois ne se connaissaient pas du tout. Ils habitent ensemble en Allemagne. Technique et rapide, Yuki est le plus fort. Taiga est un défenseur, et Sota est un élément à vocation offensive. Ils ne lâchent rien aux entraînements, en veulent sans cesse. C’est agréable de travailler avec eux.

Quels sont leurs objectifs?

«En dehors du football, ils ont principalement des contacts avec des étudiants. Ils ne travaillent pas et sont en quelque sorte en «holidays work». À l’instar de Yuki (Tsuchihashi), ils espèrent évoluer prochainement en BGL Ligue.

On peut donc parler d'une filière intéressante mise en place par l’UMW...

«Très intéressante, même! On continue à l’activer… en se demandant si les autres clubs ne vont pas commencer à nous imiter... Deux autres joueurs nippons seront prochainement à l’essai, car les relations de Marcus le permettent. Tant mieux.

Justement, Marcus Weiss prendra du recul comme entraîneur principal en fin de saison, et se muera en directeur sportif la saison prochaine. Pourquoi avoir accepté de prendre son relais à la rentrée?

«Marcus ouvrira un centre de sportif d’entraînement dans les environs de Grevenmacher, dont l’ouverture est prévue d’ici la fin de l’année 2019. Il aura moins de temps. Initialement, je n’étais pas venu à Mertert-Wasserbillig pour être coach principal. Mais, le comité m’a proposé le poste, m’expliquant qu’il s’agissait de la meilleure solution possible. Marcus reste toutefois au club, et on prendra les décisions ensemble.

Carlo Trierweiler: «Il n’y a aucune pression à rejoindre la BGL Ligue, mais, tôt ou tard, y être serait chouette.» Photo: Yann Hellers

Votre adversaire en demi-finale de la Coupe, Etzella Ettelbruck est un pensionnaire de BGL Ligue. L'Union Mertert-Wasserbillig rêve-t-il de rejoindre l'élite à terme?

«L’ensemble du groupe des joueurs resteront au club en 2019-2020. Vu les descendants probables de BGL Ligue, monter l'année prochaine sera compliqué. Par contre, postuler à une place dans le Top 5 et s’y installer doit être un souhait légitime. Notre budget est inférieur à celui de beaucoup de clubs. On forme la jeune classe, on mise sur elle. Nous ne retiendrons jamais un garçon qui aurait la possibilité de jouer plus haut. Il n’y a aucune pression à rejoindre la BGL Ligue, mais, tôt ou tard, y être serait chouette.

Tout le monde est fin prêt pour ce rendez-vous capital?

«Mentalement et physiquement, le groupe est prêt; le gardien, Dylan Vogel est de retour et seul l’attaquant Carlo Buccheit est absent. On connaît le jeu d’Etzella, et on se méfie des phases arrêtées que donne Kevin Holtz. Les deux équipes sont joueuses. Tant mieux. L’objectif sera de ne pas encaisser lors du premier quart d’heure. Jouer à domicile est un avantage, mais notre terrain n’est pas en très, très bon état. L’aire de jeu, aux dimensions plus petites qu’au Deich, nous favorise. L’ambiance mise par nos supporters transcendera les garçons plutôt que de les paralyser.»

Le programme des demi-finales de la Coupe de Luxembourg

Mercredi 24 avril à 20 heures

F91 Dudelange - Progrès Niederkorn au stade Jos Nosbaum

Union Mertert-Wasserbillig (PH) - Etzella Ettelbruck au stade de la Sûre

Finale: le dimanche 26 mai à 17 heures au stade Josy Barthel