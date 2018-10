C'est un symbole. Le 100e congrès de la FLF, ce samedi, a donné lieu à l'élection de Carine Nardecchia qui est désormais la première femme à faire son entrée dans le conseil d'administration de la Fédération Luxembourgeoise de Football.

Carine Nardecchia première femme au CA de la FLF

Paul Philipp a été confirmé à la présidence de la FLF.

(DH avec kev). - Ce samedi matin, la Fédération Luxembourgeoise de Football a tenu sa 100e assemblée générale à Dommeldange. Sept candidats étaient en lice pour cinq postes au conseil d'administration et comme un symbole Carine Nardecchia (Luna Oberkorn) a été élue avec 385 voix (sur 697 possibles). Elle est ainsi devenue la première femme à entrer au CA de la FLF.

Marco Richard (Harlange-Tarchamps / 531), Claude Kremer (Junglinster / 527), Nicolas Schockmel (Brouch / 521) et Henri Mausen (Pratz-Redange / 519) ont été réélus. René Kremer (Walferdange / 383) et Jacques Muller (297) sont restés sur le carreau. C'est une grosse surprise pour le premier nommé qui a toujours été présent sur le terrain.

Sans adversaire pour la présidence, Paul Philipp va entamer un nouveau mandat en tant que président en même temps qu'il fêtera son 68e anniversaire. Il est revenu sur un épisode qui a fait le buzz à travers l'Europe, le dernier tirage au sort des coupes avec un Alex Kapp pas vraiment dans son assiette qui tire et remet les boules dans l'urne. «Nous avons visionné la vidéo du tirage au sort à plusieurs reprises et avons découvert que les règles n'avaient pas été respectées. Tout le monde peut passer une mauvaise journée, mais je dois admettre que ce tirage au sort n'a pas été un moment fort», a déclaré l'ancien sélectionneur national.

La question des prêts de joueurs, notamment la filière dudelangeoise qui alimente le cadre de la Jeunesse Esch, a aussi été à l'ordre de du jour, certains clubs comme Niederkorn accusant le champion en titre de manquer de déontologie et de mettre à mal la compétition.



«Les meilleurs clubs européens comme le FC Bayern ou Manchester City ont de nombreux joueurs sous contrat qu'ils prêtent ensuite, ceci est accepté par l'UEFA et la Fifa», avait indiqué le président du F91 Dudelange Romain Schumacher. Le président Philipp est revenu sur cette problématique en indiquant que la Fifa avait aussi commenté cette question et souhaitait introduire un règlement sur les prêts.



«On parle de permettre aux clubs de prêter six ou huit joueurs. (...) La seule question qui se pose est la suivante: devons-nous limiter le nombre de joueurs pouvant être prêtés par un club? Devons-nous limiter le nombre de joueurs autorisés à passer d'un club A à un club B. Interdisons-nous les prêts? Mettons-nous ensemble pour organiser un référendum.»

Jim Rickal (Boevange) et Guy Lamesch (Merl) ont demandé la parole. Le premier a accusé la FLF d'avoir violé la loi sur certains transferts concernant son club, car les délais n'avaient pas été respectés. Le CLAS (tribunal du sport luxembourgeois) doit maintenant se prononcer dans cette affaire.



Le second à prendre la parole a notamment appelé la FLF à s’engager pour que les secrétaires de club puissent, sous certaines conditions, demander un congé spécial. En outre, il a déclaré que l'association devait généralement prendre de plus en plus soin des petits clubs.



Par ailleurs, il a été décidé pour éviter tout quiproquo que les matches de l'avant-dernière et de la dernière journée de championnat des Seniors I se dérouleront simultanément.



Les représentants des clubs ont également reçu un cadeau: une tablette numérique pour les aider à remplir les formulaires des compte rendus des matches.