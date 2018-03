Cardoni et les U21 remettent l’ouvrage sur le métier

Suite des qualifications vers l’Euro Espoirs 2019 pour les Lionceaux, toujours sous la baguette de Manuel Cardoni confirmé du côté de la FLF en fin d’année à la tête des U19/U21. Au menu dans le groupe 9: le Monténégro, ce vendredi (18h30) à Oberkorn, puis le Kazakhstan, mardi à Astana. Avec un revenant dans le groupe, et quelques nouveautés.

Par Thibaut Goetz

On avait quitté les U21 sur une cruelle désillusion en octobre dernier face à la France (défaite 2-3). Les voilà de retour pour affronter ce vendredi (18h30) à Oberkorn le Monténégro, bon dernier du groupe 9 avec un seul petit point en cinq matches, récolté à Astana au Kazakhstan (1-1).



C’est la toute première fois que des sélections masculines luxembourgeoise et monténégrine se rencontrent, le petit pays des Balkans étant indépendant seulement depuis 2006.

Au niveau du football pratiqué par l’équipe de Mojas Radonjic, Manuel Cardoni sait grosso modo à quoi s’attendre: «Ils ont des gars physiques, mais c’est l’école yougoslave, avec des joueurs très techniques aussi, et, à l'arrivée, cela fait un bon petit mélange. Le classement est trompeur, parce que je les ai vus contre la Bulgarie et la Slovénie, et ils ont du potentiel; ils ont perdu aussi de justesse 1-2 contre la France et à l’extérieur. Ils jouent principalement en 4-2-3-1 et ils possèdent dans leurs rangs trois ou quatre individualités intéressantes.»



Un Muratovic peut en cacher un autre

Victime de... deux ruptures des ligaments croisés en deux saisons, et après avoir déclaré vouloir évoluer sous le maillot du… Monténégro, Belmin Muratovic figure pourtant bien dans la liste dévoilée par Manuel Cardoni.



L’ancien de la Jeunesse apporte une explication à ce volte-face du cousin d’Edvin: «En fin de compte, il a dit qu’il préfèrait jouer pour nous, qu’il se sentait mieux ici avec ses potes. Il m’a téléphoné, je trouve que ce jeune a du courage, et il m’a dit en substance "Ecoutez coach, j’étais un peu sous pression." Il y a des facteurs qui jouent: l’entourage, les origines, …»

Si Leandro Barreiro est convoqué chez les A - il était même titulaire ce jeudi à Malte -, un autre jeune en provenance d’Allemagne est lui présent pour la première fois dans le cadre U21: Dylan Nsidjine Kuete. D’origine camerounaise, il porte le maillot du FC Cologne en U19, après avoir, entre autres, fait ses classes au Racing.



Il a convaincu Manuel Cardoni: «Dylan est devenu Luxembourgeois à ses 18 ans. Il est né en 2000, a un gros potentiel, même s'il a passé quelques moments difficiles; le voilà maintenant chez nous, il est intéressant, et je voulais montrer qu’on était là pour lui en l'incorporant dans ce noyau U21».



Autres arrivants dans le cadre: Joao Machado, qui a obtenu récemment la nationalité luxembourgeoise et qui se voit récompensé de ses bonnes prestations avec le FC Rodange, et Kenan Avdusinovic, de l'Union Titus Pétange. L’ancien du Swift, déjà appelé en U17, avait eu à souffrir d’une blessure importante qui a freiné sa progression. Il est de retour!



Le cadre luxembourgeois



Gardiens de but: Tom Ottelé (UN Käerjéng), Valentin Roulez (Jeunesse Canach), Joao Machado (FC Rodange).

Défenseurs: Ajdin Bjelic (Union Titus Pétange), Eric Brandenburger (Victoria Rosport), Yannick Da Graça (Racing FCUL), Noé Ewert (UN Käerjéng), Yann Matias (Progrès), Cédric Sacras (CS Fola Esch), Eric Schmit (US Rumelange).

Milieux de terrain: Kenan Avdusinovic (Union Titus Pétange), Ricardo Couto Pinto (F91 Dudelange), Yannis Dublin (UN Käerjéng), Luca Duriatti (Swift Hesperange), Belmin Muratovic (FC Metz/FRA), Dylan Kuete Nsidjine (1.FC Cologne/ALL), Lucas Prudhomme (Excelsiorl Virton/BEL), Olivier Thill (Progrès), Loris Tinelli (RSC Anderlecht/BEL).

Attaquants: Edvin Muratovic (F91 Dudelange) et Yannick Schaus (Bayer Leverkusen/ALL).

Sélectionneur: Manuel Cardoni.



Le point sur le groupe 9



Déjà joués

Luxembourg – Kazakhstan 0-3



Slovénie – Luxembourg 3-1



Bulgarie – Luxembourg 0-1



Luxembourg – Slovénie 1-1



Luxembourg – France 2-3

Ce vendredi:



14h: Kazakhstan – France



18h30: Luxembourg – Monténégro à Oberkorn

Le classement (toutes les équipes ont joué cinq matches)



1. France 15 points



2. Slovénie 10



3. Kazakhstan 6



4. Bulgarie 5

5. Luxembourg 4

6. Monténégro 1