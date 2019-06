Cardiff sera l'adversaire du Progrès en Ligue Europa

Tête de série lors du tirage au sort du tour préliminaire de la Ligue Europa, ce mardi au siège de l'UEFA, le Progrès Niederkorn rencontrera Cardiff Metropolitan University FC.

Les tirages au sort des tours préliminaires de la Ligue des champions et de la Ligue Europa ont été effectués ce mardi à Nyon. Quatrième du dernier championnat de BGL Ligue, et qualifié pour la Ligue Europa grâce à la victoire de Dudelange face à Etzella (5-0) en finale de la coupe de Luxembourg, Niederkorn avait le statut de tête de série. Le club du président Marochi avait sept adversaires potentiels et a hérité de Cardiff Metropolitan University. Un adversaire dont il faudra se méfier. Le match aller se jouera le 27juin, et le retour le 4 juillet. La reprise des entraînements est programmée ce mercredi. Juste auparavant, une conférence de presse est organisée pour officialiser l'arrivée du nouvel entraîneur qui devrait être Roland Vrabec (45 ans). Le technicien allemand est sans club depuis son départ du FC Vaduz au mois de septembre 2018.