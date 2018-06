Le tirage au sort des premier et deuxième tours de qualification de l'Europa League a été effectué ce mercredi à Nyon. Le Progrès a hérité de Qabala, le Fola d'Europa FC ou de Pristina, et le Racing de Viitorul Constanta.

Cap à l'Est pour les clubs luxembourgeois

Le Racing face l'équipe de Gheorghe Hagi

(DH et JFC). - Le Progrès a hérité de Qabala (AZE), le Fola d'Europa FC (GIB) ou de Pristina (KOS), le Racing de Viitorul Constanta (ROM).

Adversaire du Racing, le Viitorul Constanta est un club très jeune, fondé en 2009. Le seul trophée qui garnit sa vitrine est le titre de champion glané en 2017. Le club des bords de la Mer Noire, entraîné et managé par Gheorghe Hagi (53 ans), la légende du football roumain (ex-Real Madrid et FC Barcelone notamment), 125 fois international, ne doit sa présence en Europa League qu'à la victoire en Coupe de Craiova, après avoir terminé le championnat à la quatrième place avec 35 points, derrière le CFR Cluj, le Steaua Bucarest et Craiova, précisément. Le Viitorul se produit dans un petit stade de 5.123 places.

La saison dernière, le club roumain s'était fait sortir au 3e tour de qualification de la Ligue des champions par les Chypriotes de l'APOEL Nicosie (1-0 et 0-4) avant de baisser pavillon face au RB Salzbourg en Europa League (1-3 et 0-4).



Avec le Futbol Klubu Qabala, le Progrès Niederkorn hérite d'un adversaire rompu aux rigueurs continentales. Le dauphin de Qarabag (mais à... 16 points tout de même) lors du défunt championnat azéri a en effet déjà pris part à deux reprises aux poules de l'Europa League, en 2015-2016 dans un groupe avec Dortmund, Krasnodar et le PAOK Salonique, et en 2016-2017 face à Anderlecht, Mayence et Saint-Etienne, et après avoir sorti Lille au dernier tour préliminaire. Excusez du peu!



Les "Radars" (surnom des joueurs de l'équipe) évoluent dans une enceinte de 2.000 places. Fondé en 2005, le club rouge et noir n'a jamais remporté le moindre titre ni la moindre coupe nationale. Dans l'effectif actuel, notons la présence de l'attaquant français Steeven Joseph-Monrose (27 ans), passé par Lens, ainsi que Courtrai et Genk en Belgique.

Enfin, le Fola ne connaîtra son adversaire que le 5 juillet, puisqu'il s'agira du vainqueur du débat opposant au premier tour préliminaire les Kosovars du FK Pristina, deuxièmes de la Superliga du Kosovo 2017-2018 derrière Drita, aux représentants de Gibraltar d'Europa FC, vice-champion sortant à cinq longueurs des Lincoln Red Imps.

Nous avons profité de la présence de Samir Hadji dans le studio de Radio Latina, pour préfacer le match Portugal - Maroc de ce début d'après-midi, pour lui demander son sentiment. «Nous sommes têtes de série. Nous avons donc la possibilité d'affronter un club moins bien coté que nous. J'ai une préférence pour rencontrer Europa, le club de Gilbraltar, mais j'ai l'impression que c'est Pristina qui va passer. On va de toute façon se renseigner et travailler pour passer ce tour. Jouer à domicile ou à l'extérieur nous importe peu puisque nous avons fait les deux la saison passée avec succès... mais, personnellement, j'aimerais jouer l'aller à la maison (12 juillet) parce que ma femme est enceinte et le bébé est prévu dans cette période.»

Fondé en 1922, le FK Pristina, qui joue en bleu et blanc, se produit au stade Qytetit (16.200 places) et arbore 17 titres de champion du Kosovo, ainsi que cinq coupes nationales, en plus d'un titre de champion de Division 2 dans l'ex-Yougoslavie en 1983.

Quant aux Vert et Noir d'Europa FC, habitués des... premiers tours préliminaires européens (une seule qualification pour le deuxième tour en 2016 contre les Arméniens du Pyunik Erevan), ils affichent un palmarès riche de sept titres nationaux et sept Coupes nationales. Leur antre est le Victoria Stadium (5.000 places)



Tous les clubs qui participent aux tours de qualification recevront les montants suivants par tour disputé:

tour préliminaire: 220 000 €

premier tour de qualification: 240 000 €

deuxième tour de qualification: 260 000 €

troisième tour de qualification: 280 000 €

matches de barrage: 300 000 € (clubs éliminés uniquement).



Les versements de solidarité aux clubs non participants via leur association nationale et/ou leur ligue s'élèveront à 4% des recettes totales brutes des deux compétitions. Un montant total estimé de 130 M€ sera distribué aux associations nationales et/ou aux ligues à l’intention de leurs clubs.