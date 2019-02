Sanne Cant est devenue championne du monde de cyclo-cross pour la troisième fois ce samedi à Bogense. La Belge est parvenue à piéger les Néerlandaises ultra-favorites dans cette course. Christine Majerus a pris la 13e place sur un circuit qui ne lui convenait pas.

Cant dompte les Néerlandaises, Majerus treizième

Christophe NADIN Sanne Cant est devenue championne du monde de cyclo-cross pour la troisième fois ce samedi à Bogense. La Belge est parvenue à piéger les Néerlandaises ultra-favorites dans cette course. Christine Majerus a pris la 13e place sur un circuit qui ne lui convenait pas.

Sans cesse enfermée dans la tenaille batave, Sanne Cant est parvenue à tirer son épingle du jeu en accélérant à deux tours de l'arrivée. Championne du monde pour la première fois à Belvaux il y a deux ans, l'Anversoise a devancé Lucinda Brand et Marianne Vos.

Christine Majerus, partie en troisième ligne au départ, s'est rapidement postée aux alentours de la dixième place pour reculer légèrement au fil des tours. Finalement, la championne nationale a pris la treizième place à 2'08''.

Chez les Espoirs, Eli Iserbyt a espéré mais, quand il l'a décidé, Tom Pidcock est passé à l'action. A mi-course, le Britannique a placé une accélération qui a laissé sur place le champion du monde belge. Pidcock a ensuite géré la fin de course, laissant au Belge la médaille d'argent. Le Français Antoine Benoist s'est emparé du bronze.

Thomas Pidcock intouchable. Photo: AFP

Côté luxembourgeois, Nicolas Kess a pris la 31e place à 3'25'' et Felix Schreiber le 38e rang à 3'51''.

Il n'y avait pas eu photo non plus dans la première course de ces Mondiaux. Sur un circuit très roulant, le Britannique Ben Tulett s'était montré le plus costaud en matinée et s'est imposé en solitaire avec une avance de 20'' sur Witse Meeussen qui a devancé son compatriote belge Ryan Cortjens de quelques secondes.

C'est dans le troisième tour que Tulett a faussé compagnie aux deux coureurs flamands. De 6'', l'écart est vite passé à 15. Plutôt bien en jambes ces dernières semaines, Loïc Bettendorf a essayé de limiter les dégâts. Le premier Luxembourgeois finit à la 35e place à 3'47'' du vainqueur du jour. Tom Paquet finit 40e à 4'02''et Mik Esser termine 58e à 4'43''.

He does it!! @BTulett98 🇬🇧 is your 2019 Men Junior UCI CX World Champion! 🌈 #Bogense2019 pic.twitter.com/Mleb1yHZGn — UCI Cyclocross (@UCI_CX) February 2, 2019