Les qualifications pour l’Euro U21 2019 se sont achevées mardi soir dans la joie et la bonne humeur pour les Espoirs luxembourgeois, avec une victoire (1-0) contre la Bulgarie. Avec 7 points récoltés dans le groupe 9, le Luxembourg signe là sa meilleure campagne éliminatoire au niveau comptable.

Sport 2 min.

Campagne 2019 des Espoirs: un bilan comptable inédit

Par Thibaut Goetz

Il y avait beaucoup de sourires et certainement un peu d’émotion chez certains Lionceaux mardi soir à Niederkorn. La joie de célébrer une première victoire sous le maillot U21 pour des gamins comme Tun Held et Ryan Johansson, et une autre joie, forcément un peu plus teintée de nostalgie, pour la dernière avec la tunique des Espoirs sur le dos comme Roulez, Skenderovic, Muratovic et consorts.

Manuel Cardoni évoque ce passage de témoin: «Je vais les regretter, tous ceux-là! C’était des joueurs-cadres. Valentin (Roulez) a fait deux grosses campagnes dans les buts. Ils vont manquer comme les Todorovic, Kerger, Sinani partis avant eux. Certains ont franchi un palier et ont vraiment donné satisfaction, mais avant tout, ce sont tous de bons gars, plus que des joueurs même.»

Au commencement de cette campagne, il y a eu le match contre le Kazakhstan à Oberkorn. Et une désillusion (0-3 sur tapis vert, après une défaite 0-1 sur le terrain), il faut bien l’avouer: «Les débuts contre le Kazakhstan ont été compliqués; dans ce premier match, on a vraiment fait trop peu. Et au retour chez eux, ils étaient meilleurs que nous. Il y avait des suspendus, des blessés chez nous, alors on a perdu en substance.»

«Je ne dis pas non à un tirage plus simple la prochaine fois»

Au rayon des satisfactions, figure bien sûr la double confrontation contre la France (et deux défaites très honorables 2-3 et 0-2), et même si elle n’a rien apporté sur le plan comptable, les Lionceaux ont pu évoluer et se jauger, face à une équipe de très haut niveau, qui figurera parmi les favoris au titre à l’Euro U21 l’été prochain. «Contre la France le bilan est très positif, c’est une grosse nation avec de très bons joueurs. Au niveau individuel je crois que c’est la meilleure équipe que j’ai vue», avoue Manou Cardoni.

Finalement, le Luxembourg, même s’il termine à la dernière place du groupe, aura récolté sept points, soit un de plus que lors des précédentes qualifications, le tout dans un groupe costaud. «La Bulgarie, que nous avons battue deux fois, et le Monténégro, ce sont des nations de football. La Slovénie a pour moi été une grosse surprise. Peut-être qu’avec un groupe plus fourni, on aurait pu faire mieux, mais je ne dis pas non à un tirage plus simple la prochaine fois...», conclut en toute honnêteté le sélectionneur des U21, déjà penché sur les prochaines échéances concernant les U19.