Le calendrier de la saison 2017-2018 en Ligue 1 vient d’être dévoilé et les Messins ont intérêt à être prêts d’entrée de jeu, car Bordeaux, Monaco et le PSG figurent au programme de leurs cinq premières rencontres. Les hommes de Philippe Hinschberger reprennent l’entrainement le samedi 24 juin.

Par Hervé Kuc



L’ordinateur de la Ligue nationale de football professionnel a choisi, aidé de son logiciel, d’offrir au FC Metz un début de saison excitant, passionnant mais surtout hyper compliqué.



Si la réception de Guingamp, en match d’ouverture à Saint-Symphorien (5 août) paraît dans les cordes des Messins, et si le déplacement à Caen (4e journée) est parfaitement jouable, les trois autres rencontres vont donner chaud aux hommes de Philippe Hinschberger: se rendre à Bordeaux (2e journée, 12 août), accueillir Monaco (3e, 19 août), puis le Paris-Saint-Germain (5e, 9 septembre) fixeront d’emblée les ambitions du FC Metz lors de cette saison 2017-2018.



🗓️Le #FCMetz débutera sa saison à domicile contre @EAGuingamp ! Les affrontements contre @AS_Monaco et @PSG_inside en J3 et J5 à domicile pic.twitter.com/Jt13r56fXr — FC Metz ☨ (@FCMetz) June 15, 2017

Et si, par malheur, les choses ne tournaient pas dans le bon sens, le mois de novembre pourrait permettre de rétablir la situation avec trois parties programmées à domicile : Lille, Amiens et Marseille.



Si le derby lorrain face à Nancy a disparu, celui du Grand Est apparaît, et Strasbourg arrivera à Saint-Symphorien juste avant Noël (19e journée, 20 décembre). En 2018, les Messins achèveront leur parcours avec la réception de Bordeaux (38e journée, 19 mai).

Ismaïla Sarr sur le départ

Pour espérer se maintenir en Ligue 1, le FC Metz aura sacrément besoin de toutes ses forces vives.



Mais, l’intérêt grandissant de clubs européens pour Ismaïla Sarr (19 ans), auteur de six derniers mois de grande qualité (5 buts), va certainement obliger les dirigeants mosellans à céder leur pépite: Leipzig, Lille et Newcastle seraient sur le coup , Barcelone (!) s’est renseigné, et Rennes serait prêt à mettre sur la table les 15 millions d’euros (ou plus?) souhaités par le club lorrain. Le prix va-t-il encore grimper cet été?

En attendant, les dirigeants mosellans auraient un œil sur les milieux offensifs Cabot et Mesloub (Lorient), suivraient les dossiers valenciennois concernant Niakhaté (défenseur) et Da Costa (attaquant) et seraient intéressés par le Lensois Zoubir (milieu offensif). Des bruits de couloir à transformer... ou non.



Pour l’heure, Ivan Balliu (latéral droit), qui était en fin de contrat, a paraphé un nouveau bail de deux ans en faveur du club grenat, Ibrahima Niane (18 ans) arrive de Génération Foot (Sénégal) avec une flatteuse réputation de buteur et Cheick Diabaté est fortement espéré.



Les deux défenseurs Rivierez et Assou-Ekotto ont reçu une offre de prolongation du club grenat qui devra également régler certains dossiers de joueurs qui reviennent de «prêt»: Diallo, Gonzalez, Kaboré, Toussaint, Sakhi et Ikaunieks.



Enfin, l’étude et la révision de la situation des deux Luxembourgeois Vincent Thill et Chris Philipps figurent également au menu estival. Les grandes manœuvres n’ont pas encore débuté.