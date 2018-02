Le choc des huitièmes de finale de l'Europa League opposera en mars l'AC Milan à Arsenal. Dortmund a hérité des Autrichiens de Salzbourg, tandis que l'Olympique Marseille se frottera à l'Athletic Bilbao.

C3: un choc AC Milan - Arsenal en 8e de finale

Jean-François Colin Pas de débat entre clubs d'un même pays

Effectué par l'ancien international français Eric Abidal (ex-Olympique Lyonnais et FC Barcelone), le tirage au sort des huitièmes de finale n'a pas proposé de derby national. Les trois clubs russes se sont évités, tout comme les deux français, les deux espagnols, les deux allemands et les deux italiens.

Sachant que la finale est programmée dans son stade le 16 mai, l'Olympique de Lyon fera tout pour écarter le CSKA Moscou. La Lazio Rome partira favorite contre Dynamo Kiev, tout comme le Sporting Portugal contre le Viktoria Plzen, l'Atletico Madrid face au Lokomotiv Moscou et le Borussia Dortmund devant le RB Salzbourg.

Plus équilibrées sont les affiches Olympique Marseille - Athletic Bilbao et RB Leipzig - Zenit Saint-Pétersbourg, en plus bien sûr du grand choc de ces huitièmes de finale, AC Milan - Arsenal.



Le programme des huitièmes de finale

Lazio Rome (ITA) - Dynamo Kiev (UKR)

RB Leipzig (ALL) - Zénit Saint-Pétersbourg (RUS)

Atlético Madrid (ESP) - Lokomotiv Moscou (RUS)

CSKA Moscou (RUS) - Olympique Lyon (FRA)

Olympique Marseille (FRA) - Athletic Bilbao (ESP)

Sporting Portugal (POR) - Viktoria Plzen (CZE)

Borussia Dortmund (ALL) - RB Salzbourg (AUT)

AC Milan (ITA) - Arsenal FC (ANG)



Ces huitièmes de finale aller auront lieu le jeudi 8 mars, et les retours une semaine plus tard, le 15.



La finale est prévue le 16 mai à Lyon.