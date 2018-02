Après des matches aller convaincants, Lyon et Marseille doivent confirmer contre Villarreal et Braga jeudi en 16e de finale retour d'Europa League, alors que Nice aura fort à faire dans le froid glacial en Russie, sur la pelouse du Lokomotiv Moscou, vainqueur 3-2 à l'aller.

C3: Lyon et Marseille proches des 8es, alerte grand froid pour Nice

Un Atalanta Bergame - Borussia Dortmund prometteur

(AFP) - Les Lyonnais seront d'autant plus motivés qu'ils traversent une passe difficile en championnat et que la finale de C3 est prévue dans leur stade le 16 mai. A domicile au match aller, l'OL l'avait emporté 3-1 contre Villarreal, en tenant le score grâce à une parade d'Anthony Lopes en toute fin de partie. L'équipe de Bruno Genesio est donc prévenue: pour le retour en Espagne (19h), il faudra se méfier des attaquants adverses, dont le Colombien Carlos Bacca. Lyon a enchaîné les contre-performances en Ligue 1 ces dernières semaines avec trois défaites de rang, puis un match nul à Lille (2-2).

Marseille est dans une dynamique inverse et en position encore plus confortable en Europa League, grâce à son succès 3-0 au match aller contre les Portugais de Braga. Florian Thauvin est sur un petit nuage. Il vient d'offrir la victoire aux siens contre Bordeaux (1-0) et s'affirme jour après jour comme le patron de l'équipe phocéenne. L'OM doit maintenant valider sa qualification en 8e de finale à Braga (21h05).

Pour Nice, le déplacement en Russie s'annonce très compliqué après la défaite de l'aller à domicile (3-2), dont un but du Lokomotiv sur un penalty bien évitable. «Je ne vous garantis pas la qualification mais nous jouerons à fond», a promis le capitaine Dante. Des rumeurs d'une délocalisation du match en raison du froid ont été démenties mercredi par Nice. «Tout est prêt pour la tenue du match à Moscou. D'après nos informations, la météo le jour du match sera favorable», a également indiqué Andreï Bodrov, porte-parole du Lokomotiv. La température prévue jeudi soir à Moscou est de -12 à -16 degrés avec légères chutes de neige, ce qui est normal pour la saison.

Chez les grosses équipes européennes, l'AC Milan et Arsenal entrevoient les 8es après avoir dominé Ludogorets et Östersund à l'aller (3-0), tout comme l'Atletico Madrid d'Antoine Griezmann qui s'était imposé 4-1 au FC Copenhague.

Naples, corrigé à domicile par le RB Leipzig à l'aller (3-1), est en revanche tout près de la sortie, tandis que Dortmund, qui a gagné en Allemagne (3-2) devra se méfier du match retour contre l'Atalanta Bergame.

Le tirage au sort des 8es de finale aura lieu vendredi à 13 heures à Nyon.



Le programme des seizièmes de finale retour



Joué mercredi

CSKA Moscou (RUS) - Etoile Rouge Belgrade 1-0 (aller: 0-0)

Jeudi à 17 heures



Lokomotiv Moscou (RUS) - OGC Nice (FRA) (aller: 3-2)



Jeudi à 19 heures



Sporting Portugal (POR) - FC Astana (KAZ) (3-1)



Lazio Rome (ITA) - Steaua Bucarest (ROU) (0-1)

Viktoria Plzen (CZE) - Partizan Belgrade (SRB) (1-1)

CF Villarreal (ESP) - Olympique Lyon (FRA) (1-3)

RB Leipzig (GER) - SSC Naples (ITA) (3-1)

Zenit Saint-Pétersbourg (RUS) - Celtic Glasgow (SCO) (0-1)

Dynamo Kiev (UKR) - AEK Athènes (GRE) (1-1)

Atletico Madrid (ESP) - FC Copenhague (DEN) (4-1)

Jeudi à 21h05



Sporting Braga (POR) - Olympique Marseille (FRA) (0-3)

Arsenal FC (ENG) - Östersunds FK (SWE) (3-0)

AC Milan (ITA) - Ludogorets Razgrad (BUL) (3-0)

RB Salzbourg (AUT) - Real Sociedad (ESP) (2-2)

Athletic Bilbao (ESP) - Spartak Moscou (RUS) (3-1)

Atalanta Bergame (ITA) - Borussia Dortmund (GER) (2-3)