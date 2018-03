Arsenal s'est qualifié pour les quarts de finale d'Europa League en surclassant l'AC Milan 3 à 1, jeudi en 8e de finale retour, Dortmund prenant lui la sortie après son match nul 0-0 à Salzbourg, vainqueur 2-1 à l'aller en Allemagne.

Sport 2 min.

C3: Arsenal élimine l'AC Milan, Dortmund sorti par Salzbourg

Arsenal s'est qualifié pour les quarts de finale d'Europa League en surclassant l'AC Milan 3 à 1, jeudi en 8e de finale retour, Dortmund prenant lui la sortie après son match nul 0-0 à Salzbourg, vainqueur 2-1 à l'aller en Allemagne.

(AFP) - Lyon a vécu jeudi le pire des scénarios, éliminé chez lui de l'Europa League par le CSKA Moscou (2-3) malgré son succès de l'aller (1-0). Vainqueur à Bilbao (2-1, aller: 3-1), Marseille sera donc le seul représentant français en quarts de finale.

Arsenal et l'Atlético Madrid poursuivent également leur chemin et seront assurément les adversaires que l'OM aimerait éviter lors du tirage au sort prévu vendredi.

L'OL verra ça de loin. Les Lyonnais, en difficulté en Championnat, avaient érigé en priorité la C3, dont ils accueilleront la finale le 16 mai. Mais sans leur maître à jouer Nabil Fekir blessé, ils doivent déjà renoncer à leur objectif.

Le CSKA a jeté un froid sur le Parc OL en marquant deux fois en cinq minutes (60e et 65e), et peut-être même sur la saison de Lyon, éliminé de toutes les coupes et qui jouera très gros à Marseille dimanche en Championnat dans la course à la Ligue des champions.

L'«Olimpico», un sommet toujours abrasif, verra bien deux équipes aux dynamiques opposées. Avant que Lyon ne coule, l'OM s'est montré solide à Bilbao pour se qualifier pour son premier quart de C3 depuis la saison 2008-09.

Payet éblouissant



Dimitri Payet, buteur lors des deux manches, a beaucoup contribué à mettre fin à cette attente. Le meneur de jeu a ouvert le score sur penalty (38e) - peut-être la meilleure réponse au sélectionneur des Bleus Didier Deschamps qui ne l'a pas convoqué pour les amicaux de fin mars.

Lucas Ocampos a doublé la mise au retour des vestiaires (52e), avant qu'Inaki Williams ne sauve l'honneur des Basques (74e), qui ont terminé à dix.

Parmi les huit derniers prétendants, Marseille fait figure d'outsider, face à deux ogres qui ont tout de futurs finalistes: l'Atlético et Arsenal.

Les «Colchoneros» ont étalé à nouveau jeudi leur ambitions de titre, en étrillant le Lokomotiv Moscou chez lui (5-1, aller: 3-0) avec notamment un but d'Antoine Griezmann.

Arsenal a lui battu l'AC Milan (3-1, aller: 2-0) avec un doublé de Danny Welbeck. Les «Cannoniers» ont donc enfin trompé le signe indien: ils restaient sur sept éliminations de suite en 8es de compétition européenne!

Dortmund, également attendu, aurait aimé en dire autant, mais les Allemands, plombés par leur déroute surprise à domicile de l'aller (2-1), ne se sont pas rattrapés à Salzbourg (0-0).

Sont également au rendez-vous: Leipzig, tombeur du Zénit Saint-Pétersbourg (1-1, aller: 2-1) avec un but de Jean-Kévin Augustin, la Lazio Rome et le Sporting Portugal.