Le Bayern Munich et le Real Madrid n'ont plus, sur le papier, que des formalités à remplir, ce mercredi en quarts de finale retour de la Ligue des champions, face à Séville et la Juventus battus à l'aller (2-1 et 3-0).

Sport 4 min.

C1: une formalité pour le Bayern et le Real?

Le Bayern Munich et le Real Madrid n'ont plus, sur le papier, que des formalités à remplir, ce mercredi en quarts de finale retour de la Ligue des champions, face à Séville et la Juventus battus à l'aller (2-1 et 3-0).

(AFP) - «Quand la lumière de la Ligue des champions s'allume, ce club a une force différente». Qui parle ainsi du Real? C'est Diego Simeone, entraîneur et rival madrilène de l'Atlético. Des louanges que Zinédine Zidane, entraîneur des doubles champions d'Europe en titre, ne veut pas entendre. «Tout le monde nous voit déjà en demi-finales et c'est justement ce qu'il ne faut pas se mettre dans la tête», insiste Zizou.

«On joue notre vie et notre saison» mercredi, a été contraint de rappeler le technicien français dimanche, tentant de dissiper l'euphorie qui s'est emparée de Madrid. Mais difficile d'échapper à l'enthousiasme quand on reste sur deux sacres européens d'affilée et qu'on vient d'étriller le finaliste 2017 à Turin la semaine dernière, avec au passage un retourné anthologique de Cristiano Ronaldo.

De l'avis général, le Real a montré le meilleur visage parmi les prétendants 2018 à la couronne continentale, en dépit d'une saison plus irrégulière que la précédente. D'abord en domptant l'ambitieux PSG en huitièmes (3-1, 2-1), ensuite en infligeant à la Juve une gifle mémorable. Bref, tous les supporters madrilènes rêvent déjà de la «Decimotercera», la 13e C1 de l'histoire du club, et d'une troisième couronne consécutive, performance inédite dans l'épreuve-reine européenne depuis le Bayern Munich (1974, 1975, 1976).



«Remontada» italienne?

Mais depuis deux ans qu'il est entraîneur de l'équipe première, Zidane a un mantra: son équipe n'est jamais favorite et chaque match se joue à 50-50. «Tout le monde nous voit déjà en demi-finale et c'est justement ce qu'il ne faut pas se mettre dans la tête», a insisté Zidane. «Je suis sec (sur ce sujet) parce que c'est ce que tout le monde veut essayer de nous mettre dans la tête, alors que nous on sait très bien qu'on va devoir souffrir encore mercredi pour passer.»

Alors quoi, y a-t-il un risque de «remontada» italienne mercredi soir à Santiago-Bernabeu, alors que la Juventus jouera sans son attaquant-vedette Paulo Dybala, exclu à l'aller? Les Turinois savent sans doute que le Real n'a plus battu la Juve en confrontation aller-retour depuis 1986. Et ils espèrent un exploit pour priver les Madrilènes d'une huitième demi-finale de C1 d'affilée.

«Dans le foot, on ne sait jamais. Ce qui nous est arrivé à l'aller peut leur arriver au retour», a prévenu samedi l'entraîneur italien Massimiliano Allegri. Il récupère le stratège Miralem Pjanic et le défenseur Mehdi Benatia, suspendus à l'aller. A l'inverse, le Real sera privé de son capitaine et patron défensif, Sergio Ramos. Qui accompagnera Raphaël Varane en charnière centrale ? Jesus Vallejo, incertain, ou le milieu Casemiro, en redescendant d'un cran?



Giorgio Chiellini pressé par Marcelo et Raphaël Varane. La Juventus devra signer un exploit face au Real Madrid pour atteindre les demi-finales. Photo: AFP

Attention à la «Bête blessée»

On ne voit pas non plus ce qui pourrait faire trembler le Bayern. Le club bavarois vient de s'attribuer ce week-end son sixième titre de champion d'Allemagne d'affilée en rossant 4 à 1 le pauvre Augsbourg. Et l'intransigeant Jupp Heynckes, le regard fixé sur le quart de finale retour de Ligue des champions, a interdit tout débordement à ses joueurs: «Un verre de champagne, pas plus!»



«Nous pourrons faire la fête lorsque nous en aurons l'opportunité. Là on pourra se lâcher», a-t-il poursuivi. Pense-t-il à la finale le 26 mai à Kiev? La Ligue des champions, Heynckes connaît, puisqu'il l'a remporté en 1998 avec le Real Madrid et en 2013 avec le Bayern, l'année d'un beau triplé (C1, Bundesliga, Coupe d'Allemagne).

«Ce n'est pas encore gagné», a mis en garde mardi l'ailier du Bayern Arjen Robben, «Séville a fait un super match à Manchester, et si nous nous retrouvons menés 1-0, nous serons sous une forte pression (...) nous devons être prêts à tout et nous concentrer sur notre propre performance, contrôler le match, ne pas chercher le match nul, mais jouer pour gagner comme nous le faisons toujours».

L'entraîneur Jupp Heynckes a annoncé que son latéral gauche David Alaba et le milieu chilien Arturo Vidal ne seraient pas de la partie, de même bien sûr que Manuel Neuer, qui vient juste de reprendre l'entraînement après six mois d'arrêt (fracture du pied) et Kingsley Coman, opéré de la cheville gauche fin février. Le coach aura toutefois l'embarras du choix, notamment au milieu où Tolisso, Thiago, Martinez, Rudy, James, Ribéry et Robben offrent d'innombrables schémas tactiques possibles.

L'inquiétude vient plutôt des joueurs déjà sous le coup d'un carton jaune, et qui pourraient manquer une éventuelle demi-finale en cas de nouvel avertissement. Six hommes sont concernés, dont certains cadres dont l'absence ferait terriblement défaut contre les pointures attendues dans le dernier carré: derrière, Jérôme Boateng et Joshua Kimmich sont dans ce cas, au milieu de terrain, Sebastian Rudy et Corentin Tolisso, ainsi que Robert Lewandowski et Franck Ribéry devant.

Mercredi 20h45

Bayern Munich - Séville FC (aller 2-1)

Real Madrid - Juventus (aller 3-0)

Tirage au sort des demi-finales: 13 avril

Demi-finales aller: aller les 24 et 25 avril, retour les 1er et 2 mai

Finale: le samedi 26 mai à Kiev