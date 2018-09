Soirée agitée à Valence! La Juventus s'est imposée grâce à deux penalties transformés par Pjanic. Ronaldo a lui manqué son retour en Espagne en étant expulsé. Le Real a distancé l'AS Rome et l'OL s'est offert le scalp de City!

C1: Ronaldo exclu, Pjanic marque deux fois, le Real déroule

Soirée agitée à Valence! La Juventus s'est imposée grâce à deux penalties transformés par Pjanic. Ronaldo a lui manqué son retour en Espagne en étant expulsé. Le Real a distancé l'AS Rome et l'OL s'est offert le scalp de City!

(tof avec AFP). Le retour de Cristiano Ronaldo sur les pelouses espagnoles a tourné court mercredi à Valence en Ligue des champions: la nouvelle star de la Juventus Turin a écopé d'un carton rouge direct et quitté le terrain en larmes après un accrochage avec un adversaire. En infériorité numérique, le club piémontais ne s'est pas démonté et a bénéficié de deux penalties marqués de la même manière par Miralem Pjanic. Parejo a lui manqué un penalty dans les arrêts de jeu.



Dans ce groupe H, Manchester United s'est mis à l'abri en dix minutes à Berne face aux Young Boys. Paul Pogba s'est aussi offert un doublé avec un but sur penalty. Anthony Martial s'est signalé en inscrivant le troisième but des Red Devils.



Plus tôt dans la soirée, l'Ajax a d'abord bataillé avant de dérouler en seconde période pour dominer les Grecs de l'AEK Athènes. Nicolas Tagliafico y est allé d'un doublé (46e, 90e) et Donny van de Beek (77e) a inscrit une belle reprise de volée. Le Bayern a lui procédé en deux temps à Lisbonne pour se jouer du Benfica. Lewandowski en début de match et Renato Sanches en seconde période ont concrétisé la domination allemande. Le groupe E a déjà pris une certaine orientation.



Pour ses grands débuts en Ligue des champions, Hoffenheim a été tout près de faire tomber l'un des habitués de la compétition, grâce à deux jolis buts signés Florian Grillitsch (6e) d'un petit lob et Havard Nordveit de la tête (38e).



Le Shakhtar Donetsk est revenu deux fois au score grâce à Ismaily (27e) et à un missile de Maycon (81e). L'Olympique Lyon a saisi la belle au bond pour prendre seul les commandes du groupe F en créant la surprise de la soirée. Les Gones se sont imposés à Manchester City (2-1).



Enfin, le Real Madrid, tenant du titre, a parfaitement maîtrisé son sujet pour distancer une AS Roma qui a cruellement manqué d'arguments pour contester la suprématie des Castillans. Isco, d'une merveille de coup franc dans la lucarne en fin de première période, Bale, d'un tir croisé imparable en pleine foulée et Diaz, d'un superbe envoi enroulé du droit ont offert un succès aisé au Real. Le Viktoria Pilzen a longtemps cru mettre à profit son match le plus abordable sur le papier pour prendre trois points. Le champion tchèque menait 2-1 contre le CSKA Moscou mais les Russes ont sauvé un point sur penalty dans les arrêts de jeu.



Groupe E

Ajax Amsterdam - AEK Athènes 3-0



Benfica - Bayern Munich 0-2



Groupe F

Shakhtar Donetsk - Hoffenheim 2-2



Manchester City - Lyon 1-2



Groupe G

Real Madrid - AS Rome 3-0



Viktoria Plzen - CSKA Moscou 2-2

Groupe H

Young Boys Berne - Manchester United 0-3



Valence - Juventus Turin 0-2