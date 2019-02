Manchester City, le Paris SG, et maintenant le Barcelone de Lionel Messi? Pour son retour dans le Top 16 européen après sept ans d'absence, Lyon rêve d'accrocher un nouveau cador à son prestigieux tableau de chasse, ce mardi (21h).

C1: Lyon en quête d'un nouvel exploit contre le Barça de Messi

(AFP). Vaincre le quintuple champion d'Europe, est-ce un exploit réalisable pour le club français sur sa pelouse? «Clairement, oui! Pour moi, il n'y a pas de question. Lyon est une équipe qui peut jouer à un niveau très très haut», a par exemple affirmé samedi l'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel. En connaissance de cause car l'OL est la seule équipe à avoir réussi à infliger une défaite en championnat au club parisien, début février (2-1). L'une des deux victoires de prestige de l'équipe de Bruno Genesio cette saison, après l'exploit contre Manchester City, champion d'Angleterre battu (2-1) chez lui en phase de groupe fin septembre.

Suffisant pour impressionner le champion d'Espagne en titre? «Impressionné, je ne sais pas. Mais on a beaucoup de respect pour l'OL. Ils ont obtenu de grands résultats contre le PSG et Manchester City. On espère que cela ne va pas se reproduire cette fois», a prévenu lundi Sergio Busquets. Lui espère faire oublier la piteuse élimination en huitième contre la Roma l'an dernier.

Problème: Lyon n'a jamais battu le club catalan en Ligue des champions dans son histoire. Lors de la dernière confrontation en 2008-2009, le Barça s'était même baladé (5-2) pour se qualifier en quarts de finale. A l'époque, le milieu lyonnais Houssem Aouar avait dix ans et regardait avec des yeux émerveillés la démonstration des hommes de Josep Guardiola. «C'est vrai que petit, on a pas mal regardé ces grandes équipes là. Pour l'instant, ce sera le plus grand match de ma jeune carrière».

Le casse-tête Messi

Mais puisque son entraîneur Bruno Benesio est aussi surnommé «Pep», le diminutif du génie catalan, Aouar et ses coéquipiers peuvent croire en leurs chances de pouvoir «relever le défi». A condition de mettre au point le plan parfait pour arrêter le quintuple Ballon d'Or Lionel Messi, auteur de 30 buts en... 30 matches cette saison!

«Le marquage individuel face à Messi est pour moi obsolète. A un moment donné, il trouvera la solution. Le fait d'avoir de la densité autour de lui, cela peut réduire son influence», a préconisé Genesio. «Mais on sait que lorsqu'il est dans un grand soir, même avec cela, il est capable de voir ou de réaliser des choses que personne ne peut faire. Même quand il est un petit peu moins bien, il reste l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur», a-t-il ajouté.

La tâche deviendrait encore plus ardue si les «incertitudes» concernant Jason Denayer, touché aux adducteurs contre Guingamp (2-1) vendredi dernier, et Tanguy Ndombélé, qui souffre de douleurs à la cheville gauche, se transformaient en forfaits de dernière minute.

Moins forts sans Fekir?

D'autant que pour réussir un nouvel exploit européen, Lyon devra déjà faire sans son maître à jouer Nabil Fekir, héros de la qualification en huitième arrachée à Kiev contre le Shakhtar Donetsk, mais suspendu pour la rencontre. Une absence préjudiciable? «Nabil va beaucoup nous manquer. C'est notre joueur phare depuis plusieurs saisons. On a pas mal de grands joueurs dans l'équipe avec assez d'expérience pour prendre le relais. On sait qu'on a un effectif en quantité et en qualité surtout», a estimé Houssem Aouar, pressenti pour le remplacer au coeur du jeu.

«Nabil est notre capitaine, notre leader technique. On sait que c'est un joueur capable d'être décisif, et qui est dans ce genre de match très souvent performant. Mais une équipe c'est aussi ça. Il faut être capable de subvenir à ces absences, à ces coups durs dans une saison», a renchéri Genesio. Si l'absence du capitaine lyonnais peut être «profitable» à son équipe, estime l'entraîneur du Barça Ernesto Valverde, son adversaire n'en sera pas tant affaibli que cela.

«Ils ont des très grands joueurs, je n'ai aucun doute là-dessus. (Ferland) Mendy est un très grand latéral, (Memphis) Depay est un joueur très important», a-t-il par exemple énuméré.

Suite des huitièmes de finale aller

Ce mardi 19 février à 21h

Lyon - Barcelone et Liverpool - Bayern Munich

Mercredi 20 février à 21h

Schalke 04 - Manchester City et Atlético Madrid - Juventus

Déjà joués

Manchester United - Paris SG 0-2

AS Rome - FC Porto 2-1

Tottenham - Borussia Dortmund 3-0

Ajax Amsterdam - Real Madrid 1-2

Huitièmes de finale retour

Mardi 5 mars

Borussia Dortmund - Tottenham et Real Madrid - Ajax Amsterdam

Mercredi 6 mars

Paris SG - Manchester United et FC Porto - AS Rome

Mardi 12 mars

Manchester City - Schalke et Juventus Turin - Atlético Madrid

Mercredi 13 mars

Barcelone - Lyon et Bayern Munich - Liverpool

Suite du calendrier

15 mars: tirage au sort des quarts de finale et demi-finales à Nyon

9/10 avril: quarts de finale aller

16/17 avril: quarts de finale retour

30 avril/1er mai: demi-finales aller

7/8 mai: demi-finales retour

1er juin: finale au stade Metropolitano à Madrid