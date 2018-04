Après le Real Madrid et le Bayern Munich mardi, Liverpool et le FC Barcelone ont pris une option sur les demi-finales de la Ligue des champions. Les Reds ont écrasé Manchester City 3-0 en l'espace d'une demi-heure dans le derby anglais, tandis que les Catalans ont dominé l'AS Rome par quatre buts à un.

Sport 2 min.

C1: les demi-finales en vue pour Liverpool et Barcelone

A Anfield Road, tout est plié en trente minutes! Dans le derby britannique de ces quarts de finale, Manchester City subit de plein fouet la tornade rouge de Liverpool pendant la première demi-heure, avec des buts inscrits pratiquement toutes les dix minutes par les grands habitués Mohamed Salah (1-0, 12e), Alex Oxlade-Chamberlain (2-0, 21e) et Sadio Mané (3-0, 31e).

Trois-zéro au repos: les Sky Blues de Pep Guardiola se doivent de réagir. Le défenseur français Aymeric Laporte, notamment, est en grandes difficultés face à la triplette offensive des Reds Salah - Firmino - Mané. Mais les minutes s'égrènent, et rien ne se passe... Les Citizens, de plus en plus nerveux et qui engrangent les cartons jaunes, se heurtent à la charnière centrale de Liverpool Van Dijk - Lovren, infranchissable, et qui permet à Loris Karius de passer une soirée relativement confortable.



A Barcelone, il a fallu patienter jusqu'à la 38e minute pour voir Lionel Messi ouvrir la marque contre une Roma bien organisée et déterminée à défendre chèrement et intelligemment ses chances.



Mais en l'espace de quatre minutes en début de seconde période, la défense romaine va céder à deux reprises face aux... arrières centraux du Barça: en deux temps, d'abord via le poteau d'Alisson, le Français Samuel Umtiti reprend victorieusement un centre de la droite de Rakitic (2-0, 55e). Quatre minutes plus tard, Gerard Piqué est au bon endroit pour glisser au fond des filets un envoi de Luis Suarez mal repoussé par Alisson (3-0, 59e).

En inscrivant le but du 4-1 en fin de match, Luis Suarez a sans doute ruiné tous les espoirs de qualification pour la Roma Photo: AFP

Malgré ce score très lourd, les Giallorossi n'abdiquent pas et se créent les plus belles occasions: Defrel et Perotti coup sur coup (78e) annoncent la réduction du score du Bosnien Edin Dzeko (3-1, 80e). Un but qui atténue quelque peu la sévérité des chiffres et synonyme d'espoir pour les joueurs d'Eusebio Di Francesco... jusqu'à la 87e minute et le but du 4-1 signé par l'Uruguayen Luis Suarez, suite à un mauvais renvoi de la défense italienne.



Même si rien n'est impossible en football, la tâche s'annonce pour le moins compliquée la semaine prochaine lors des matches retour pour Manchester City et pour la Roma, obligés de combler un retard de trois buts.



Les quarts de finale aller

Liverpool - Manchester City 3-0



FC Barcelone - AS Rome 4-1

Joués mardi

Juventus Turin - Real Madrid 0-3

FC Séville - Bayern Munich 1-2

La suite du calendrier

Quarts de finale retour: 10 et 11 avril

Tirage au sort des demi-finales: 13 avril

Demi-finales: aller les 24 et 25 avril, retour les 1er et 2 mai

Finale: le 26 mai à Kiev