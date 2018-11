C1: le PSG joue sa survie, l'Atlético et Dortmund proches des 8es

Le Paris Saint-Germain a arraché le nul (2-2) in extremis à domicile contre Naples lors de la 3e journée des poules en Ligue des champions. A trois matches du but, le Borussia Dortmund, large vainqueur (4-0) de l'Atletico Madrid, et le FC Barcelone ont quasiment en poche leur billet pour les huitièmes de finale.