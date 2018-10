Deux rencontres se disputaient en préambule à la 3e journée des groupes E, F, G et H de la Ligue des champions, ce mardi à 18h55. Dans le groupe E, le Bayern Munich a disposé de l'AEK Athènes (2-0) en déplacement, alors que les Young Boys Berne et Valence se sont quittés dos-à-dos (1-1) dans le groupe H.

C1: le Bayern assure et se rassure à Athènes

Jean-François COLIN Deux rencontres se disputaient en préambule à la 3e journée des groupes E, F, G et H de la Ligue des champions, ce mardi à 18h55. Dans le groupe E, le Bayern Munich a disposé de l'AEK Athènes (2-0) en déplacement, alors que les Young Boys Berne et Valence se sont quittés dos-à-dos (1-1) dans le groupe H.

Privé de sa triplette française - Ribéry, Coman, Tolisso -, le Bayern Munich a fait le travail en seconde mi-temps contre le champion de Grèce, l'AEK Athènes. Dans l'ambiance électrique du stade OACA Spyros Louis, c'est pile à l'heure de jeu que la machine bavaroise s'est mise en route: l'Espagnol Javi Martinez, d'un geste acrobatique suite à une tentative repoussée d'Arjen Robben, a ouvert la voie (0-1, 61e), dans laquelle s'est engouffré l'inévitable Robert Lewandowski 120 secondes plus tard (0-2, 63e).

L'AEK est K.-O. et ne s'en remettra pas. Les Grecs restent calés à la dernière place du groupe E avec un zéro pointé, là où l'équipe de Niko Kovac s'envole avec sept unités en trois matches et peut tranquillement attendre le verdict d'Ajax Amsterdam - Benfica Lisbonne (21h).



Face à une équipe des Young Boys de Berne très entreprenante en début de match sur sa pelouse synthétique du Stade de Suisse, le FC Valence a patiemment attendu le bon moment pour frapper: à la 26e minute, l'attaquant belge Michy Batshuayi, idéalement décalé par Carlos Soler, s'en allait tromper de près Marco Wölfli pour l'ouverture du score (0-1, 26e).



Une faute évidente de Parejo sur Sow dans le rectangle en début de seconde période offrait à Guillaume Hoarau l'opportunité d'égaliser sur penalty pour l'équipe suisse: le Français ne se faisait pas prier pour inscrire le premier but des Young Boys dans cette campagne de Ligue des champions (1-1, 55e s.p.) et offrir du même coup un premier point aux Jaune et Noir de la capitale helvétique qui ont poussé en vain en fin de match.



Le Français Guillaume Hoarau égalise sur penalty pour les Young Boys Photo: AFP

Dans ce groupe H extrêmement relevé, qui comprend aussi Manchester United et la Juventus Turin qui s'affrontent ce mardi à Old Trafford, la victoire était indispensable pour la formation espagnole. En concédant le nul, Valence loupe le coche et ne totalise que deux points, à distance respectable du duo de tête.



Les résultats du début de soirée



Groupe E

AEK Athènes (GRE) - Bayern Munich (ALL) 0-2

Groupe H

Young Boys Berne (SUI) - CF Valence (ESP) 1-1