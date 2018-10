La Juventus Turin de Cristiano Ronaldo s'est montrée sans pitié pour Manchester United (0-1). Le Real Madrid s'est rassuré face aux Tchèques du Viktoria Plzen (2-1). Manchester City, l'AS Rome, l'Ajax et le Bayern Munich sont les autres vainqueurs de cette première soirée de la 3e journée de la Ligue des champions.

C1: la Juventus poursuit son sans-faute, le Real souffle

Groupe E

A Amsterdan, le duel entre les anciennes gloires européennes a salué la victoire sur le fil de l'Ajax contre le Benfica Lisbonne, avec Noussair Mazraoui en exécuteur des hautes oeuvres (1-0, 90+2). Trois points terriblement importants dans l'escarcelle des Ajacides, qui en totalisent sept, tandis que la défaite fait très mal aux Aigles (3es, 3 pts).



Plus tôt dans la soirée, le Bayern Munich, privé de sa triplette française - Ribéry, Coman, Tolisso -, avait fait le travail contre le champion de Grèce, l'AEK Athènes. Dans l'ambiance électrique du stade OACA Spyros Louis, c'est pile à l'heure de jeu que la machine bavaroise s'est mise en route: l'Espagnol Javi Martinez, d'un geste acrobatique suite à une tentative repoussée d'Arjen Robben, a ouvert la voie (0-1, 61e), dans laquelle s'est engouffré l'inévitable Robert Lewandowski 120 secondes plus tard (0-2, 63e). L'AEK est K.-O. et ne s'en remettra pas. Les Grecs restent calés à la dernière place du groupe E avec un zéro pointé, là où l'équipe de Niko Kovac comptabilise sept unités en trois matches, sur la même ligne que l'Ajax Amsterdam.



Les résultats de la 3e journée



AEK Athènes (GRE) - Bayern Munich (GER) 0-2



Ajax Amsterdam (NED) - Benfica Lisbone (POR) 1-0

Groupe F

Le débat, équilibré sur le papier et... au tableau d'affichage final, entre les Allemands d'Hoffenheim et les Français de l'Olympique Lyonnais a accouché d'une rencontre très spectaculaire, riche en rebondissements. Le Burkinabé Bertrand Traoré a d'abord donné l'avantage aux Gones (0-1, 27e). Une avance de courte durée, puisque le Croate Andrej Kramaric, auteur d'un doublé, inversait complètement la tendance (1-1, 33e; 2-1, 47e). Mais en huit minutes, l'OL reprenait les devants, via Tanguy Ndombelé (2-2, 59e), puis le Néerlandais Memphis Depay (2-3, 67e). Joelinton offrait in extremis le point du match nul à Hoffenheim dans le temps additionnel (3-3, 90+2).



D'une reprise de volée du pied gauche, l'Espagnol David Silva a concrétisé à la demi-heure la domination sans partage de Manchester City face au Shakhtar Donetzk (0-1, 30e). Cinq minutes plus tard, de la tête, le défenseur français Aymeric Laporte mettait les Citizens sur le velours à... Kharkiv (0-2, 35e). Le petit Portugais Bernardo Silva a clos la marque en deuxième mi-temps (0-3, 71e), pour une victoire en marchant des hommes de Pep Guardiola qui profitent du nul de Lyon pour s'emparer de la tête du groupe F.



Les résultats de la 3e journée

TSG Hoffenheim (GER) - Olympique Lyon (FRA) 3-3



Shakhtar Donetsk (UKR) - Manchester City (ENG) 0-3

Groupe G

Battu samedi en Liga à domicile par le modeste Levante (1-2), le Real Madrid avait besoin d'une victoire, et si possible probante, face aux modestes Tchèques du Viktoria Plzen pour se remettre en selle, se réconcilier avec ses supporters et... sauver la peau du coach, Julen Lopetegui. Le Français Karim Benzema se charge d'évacuer la pression dès la 11e minute (1-0), le latéral gauche brésilien Marcelo enfonce le clou juste avant l'heure de jeu (2-0, 56e). Seule ombre au tableau: la réduction du score signée Patrik Hrodovsky en fin de match (2-1, 79e), qui a mis les Merengue mal à l'aise dans les dix dernières minutes.



Le Français Karim Benzema a rapidement débloqué la situation pour le Real Madrid Photo: AFP

A domicile contre le CSKA Moscou, l'AS Rome a conquis de maîtresse façon sa seconde victoire et compte désormais six unités, deux de plus que son opposant du soir. Le buteur bosnien Edin Dzeko y est allé d'un doublé dans le troisième quart d'heure (1-0, 30e; 2-0, 43e). Le Turc Cengiz Ünder a alourdi les chiffres en début de seconde période (3-0, 50e). Les Giallorossi sont au coude-à-coude avec le Real pour la première place, tandis que les Moscovites, leaders du groupe G à l'entame de cette 3e journée, reculent au troisième rang avec quatre points.



Les résultats de la 3e journée

AS Rome (ITA) - CSKA Moscou (RUS) 3-0



Real Madrid (ESP) - Viktoria Plzen (CZE) 2-1

Groupe H

La soirée était marquée par le grand retour de Cristiano Ronaldo à Old Trafford, cette fois sous les couleurs de la Juventus Turin. Et c'est précisément sur un centre de la droite du quintuple Ballon d'or que l'Argentin Paulo Dybala a signé l'unique réalisation du match pour la Vieille Dame après que Cuadrado a manqué sa reprise au premier poteau (0-1, 17e). Un but et trois points pour un sans-faute: neuf points sur neuf pour les Bianconeri à mi-parcours dans ce groupe H et déjà un pied et quatre orteils en huitièmes de finale.



En début de soirée, les Young Boys Berne et Valence s'étaient quittés sur un nul, un but partout. Sur sa pelouse synthétique du Stade de Suisse, le FC Valence a patiemment attendu le bon moment pour frapper: à la 26e minute, l'attaquant belge Michy Batshuayi, idéalement décalé par Carlos Soler, s'en allait tromper de près Marco Wölfli pour l'ouverture du score (0-1, 26e). Mais une faute évidente de Parejo sur Sow dans le rectangle en début de seconde période offrait à Guillaume Hoarau d'égaliser sur penalty pour l'équipe suisse: le Français ne se faisait pas prier pour inscrire le premier but des Young Boys dans cette campagne de Ligue des champions (1-1, 55e s.p.) et offrir du même coup un premier point aux Jaune et Noir de la capitale helvétique qui ont poussé en vain en fin de match.

En concédant le partage, Valence manque l'occasion de revenir dans la course aux deux premières places. L'équipe de Marcelino Garcia Toral ne compte que deux points en trois matches.



Les résultats de la 3e journée

Young Boys Berne (SUI) - CF Valence (ESP) 1-1



Manchester United (ENG) - Juventus Turin (ITA) 0-1