C1 et C3: un quatrième remplaçant en prolongation

L'UEFA va autoriser à compter de la saison prochaine un quatrième remplacement en prolongation en Ligue des champions comme en Europa League, a annoncé ce mardi l'instance.

(AFP) - Cette décision ne sera d'application qu'à partir de la phase à élimination directe, soit dès les huitièmes de finale. La mesure ne s'appliquera donc pas durant la phase de poules.

La mesure, acceptée en mars par le Board, instance garante des lois du jeu, avait été testée lors du tournoi de football des jeux Olympiques de Rio 2016 et sera également appliquée lors du Mondial 2018 en Russie.

Par ailleurs, uniquement lors de la finale de Ligue des Champions, d'Europa League et de Super Coupe, chaque équipe pourra inscrire 23 joueurs sur la feuille de match contre 18 pour les autres matches. Cela permettra à chaque entraîneur de disposer de 12 remplaçants (au lieu de 7) et lui offrira «plus de flexibilité», explique l'UEFA.

Enfin, après la phase de poules, un club pourra ajouter les noms de trois nouveaux joueurs et ce «sans aucune restriction» à la liste des joueurs soumise à l'UEFA en début de compétition.



Pour rappel, les horaires des rencontres de Ligue des champion ont été modifié. Il a été décidé de prévoir deux heures d'écart entre différentes rencontres de C1, à savoir 19 h (deux matches) et 21 h (six matches). L'UEFA avance comme argument que les supporters auront la possibilité de suivre davantage de rencontres.En ce qui concerne l'Europa League, les coups d'envoi ont été fixés à 18h55 et 21h.