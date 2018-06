Le tirage au sort n'a pas été tendre avec Dudelange. Le représentant luxembourgeois en Ligue des champions rencontrera les Hongrois de Videoton.

C1: Dudelange hérite des Hongrois de Videoton

Match aller à Dudelange le 10 ou le 11 juillet

(DH & JFC). - Le tirage au sort des premier et deuxième tours de qualification de l'édition 2018-2019 de la Ligue des champions a été effectué ce mardi midi à Nyon. Versé dans le Groupe 1, et non tête de série, le F91 Dudelange jouera contre les Hongrois de Videoton, finaliste de la Coupe de l'UEFA, en 1985, contre le Real Madrid.



Trois fois champions de Hongrie (2011, 2015 et 2018) et une fois vainqueurs de la Coupe (2006), les Rouge et Bleu, fondés en 1941, vivent dans l'ombre des grands clubs de la capitale, Budapest. Sacré la saison dernière avec deux points d'avance sur Ferencvaros, Videoton se produit dans le stade Sostoi (14.300 places), inauguré en 1967, dans la ville au nom imprononçable de Szekesfehervar, à une soixantaine de kilomètres au sud-ouest de Budapest.



Le cadre coaché par le Serbe Radoje Szmiljanic (39 ans) comprend notamment l'arrière-droit français Loïc Nego (27 ans, ex-Charlton, Standard Liège, AS Rome et FC Nantes), les expérimentés défenseurs internationaux Roland Juhasz (35 ans, ex-Anderlecht), Attila Fiola (28 ans) ainsi que Krisztian Tamas (23 ans), les milieux routiniers Szabolcs Huszti (35 ans), un ancien Messin (2005-2006), qui a aussi évolué à Hanovre 96 et à l'Eintracht Francfort, et Jozsef Varga (30 ans), ainsi que les Bosniens Anel (28 ans) et Elvir (19 ans) Hadzic. A relever aussi la présence dans l'effectif du défenseur central brésilien, naturalisé hongrois, Vinicius (28 ans).



Le rayon offensif est l'affaire des Serbes Danko Lazovic (35 ans), Stefan Scepovic (28 ans, ex-FC Bruges et Celtic Glasgow notamment) et son frère, Marko (27 ans).

Le F91 Dudelange a déjà affronté un club hongrois dans son passé européen: c'était face à Ferencvaros en 1994 en qualification de feue la Coupe des Vainqueurs de Coupe, avec à la clé, une double lourde défaite sur la même marque de 1-6!



Les rencontres aller sont prévues les 10 et 11 juillet, à Dudelange, et les matches retour les 17 et 18 juillet, en Hongrie.

En cas de qualification, les Dudelangeois se frotteront au vainqueur du match opposant les Bulgares de Ludogorets Razgrad aux Nord-Irlandais de Crusaders Belfast. Ludogorets, favori du débat, a déjà affronté le F91 sur la scène continentale, avec une qualifcation aisée des Bulgares (4-0 et 1-1) au 2e tour de qualification de la Ligue des champions 2014-2015.