C'est reparti pour la Ligue des champions, avec un choc très attendu ce mardi entre Manchester United et la Juventus Turin, alors que le Real Madrid, en pleine crise, va chercher à se rassurer face à la modeste équipe tchèque du Viktoria Plzen, lors de la 3e journée.

C1: choc Manchester United - Juventus, le Real cherche le déclic

(AFP). - Manchester United, malgré un début de saison difficile, peut s'emparer de la tête du groupe H en cas de victoire à domicile contre la Juve. Cristiano Ronaldo revient à Old Trafford, le stade qui l'a vu remporter son premier Ballon d'or en 2008. Mais loin de la fête sportive de la Ligue des champions, le retour sera teinté ce mardi (21h) par les accusations de viol qui pèsent sur le Portugais.

Après un grand match contre la Genoa ce week-end, Ronaldo va faire son retour en mondovision lors de la troisième journée de la compétition reine, un peu plus de trois semaines après l'ouverture d'une enquête par la police de Las Vegas sur les accusations de viol portées contre lui par Kathryn Mayorga. Des faits présumés qui remontent à juin 2009, quand l'attaquant était encore mancunien, juste avant son transfert vers le Real Madrid. Tout juste un an après avoir remporté la dernière Ligue des champions des «Red Devils», six mois après le premier de ses cinq Ballons d'or.



Du côté de la Juventus, on a en tout cas minimisé l'extra-sportif et la portée du retour en Angleterre. Tout le monde au club n'utilise qu'un seul mot pour décrire l'état d'esprit de la vedette: serein. «Je vois un Cristiano serein, même s'il traverse une période compliquée avec tout ce qui se passe en dehors du terrain», a encore répété son coéquipier Andrea Barzagli la semaine dernière.

A Manchester United, la situation de José Mourinho et les performances de Paul Pogba font osciller les supporters entre indignation, colère et soutien mesuré. Mais la grande question sera aussi l'accueil qu'ils réserveront à leur ancien enfant chéri. S'il marque et enfonce Mourinho, son ancien entraîneur au Real Madrid, qui le public du «Théâtre des rêves» va-t-il siffler: son bourreau ou son manager?

Dimanche, le quotidien turinois Tuttosport a salué le match de l'ancien Madrilène avec ce titre: «Ronaldo, à toi de les réveiller». «Mardi à Manchester, il faudra une Juve sur la même longueur d'ondes que le Portugais», a demandé le quotidien sportif.

Laissé au repos pendant les deux derniers rassemblements du Portugal, Ronaldo arrive en pleine forme, après avoir peaufiné encore sa condition physique et sa connaissance des systèmes tactiques de son nouvel entraîneur Massimiliano Allegri pendant la récente trêve internationale. Il en a profité aussi pour montrer qu'il était très entouré, avec la présence à Turin de sa soeur et de sa mère, qui lui a publiquement manifesté son affection et son soutien à plusieurs reprises depuis le début de l'affaire de viol présumé.

L'objectif pour le quintuple vainqueur de la C1 sera de faire mieux que pour son retour en Espagne contre Valence lors de la première journée: si Turin, qui s'affiche en tête du groupe H avec deux victoires s'était imposé 2-0, le Portugais avait été assez sévèrement expulsé au bout d'une demi-heure de jeu. Il a donc manqué le deuxième match de poule, la promenade contre les Young Boys Berne (3-0) début octobre. Mais cette fois, il sera bien là.

Le Real contre Plzen pour se rassurer



Dans les autres rencontres, le Real Madrid, triple tenant du titre, aimerait profiter d'un match largement à sa portée contre le Viktoria Plzen pour retrouver ses esprits. Les Madrilènes restent sur quatre défaites en cinq matches toutes compétitions confondues, et l'entraîneur Julen Lopetegui est sur la sellette, alors que se profile dimanche prochain le clasico contre le grand rival du FC Barcelone...



Le coach du Real Madrid, Julen Lopetegui est sur la sellette avant d'accueillir les Tchèques du Viktoria Plzen ce mardi à Santiago Bernabeu Photo: AFP

Dans le Groupe F, Hoffenheim accueille l'Olympique Lyonnais. L'ex-Lyonnais Ishak Belfodil, victime ce week-end d'une gastro-entérite, sera de nouveau disponible ce mardi soir, a annoncé lundi l'entraîneur allemand Julian Nagelsmann.

«Joshua Brenet et Ishak Belfodil souffraient de gastro-entérite. Depuis hier (dimanche) ils vont mieux et je pars du principe qu'ils seront à la disposition du groupe contre Lyon», a déclaré le coach. Nagelsmann a cependant affirmé qu'il effectuerait peu de changements par rapport au match de Bundesliga gagné samedi 3-1 à Nuremberg, que les deux hommes n'ont pas joué.

Interrogé sur les clés du match, le technicien de 31 ans a loué la jeunesse de l'équipe lyonnaise: «Leur grande force c'est l'insouciance de cette jeune équipe, avec des joueurs audacieux, libérés, très difficilement prévisibles». «Il faudra bien défendre et bloquer les espaces qu'ils vont se créer, nous y réfléchissons», a-t-il encore affirmé, refusant en souriant de donner des détails sur la tactique qu'il compte mettre en place.

Après un nul à Donetsk 2-2 et une défaite à domicile 2-1 contre Manchester, concédée à la 87e minute, Hoffenheim est déjà au pied du mur, mais Nagelsmann s'est montré optimiste: «J'ai une bonne sensation, nous avons fait deux bons matches et contre Manchester, ce n'était pas évident, certaines équipes prennent des cartons et nous perdons à la toute fin du match. Il ne nous manque plus qu'une victoire, et nous comptons bien prendre nos trois premiers points contre Lyon».

Les rencontres de mardi

Groupe E

18h55: AEK Athènes (GRE) - Bayern Munich (GER)

21h: Ajax Amsterdam (NED) - Benfica Lisbone (POR)

Groupe F

21h: TSG Hoffenheim (GER) - Olympique Lyon (FRA)

21h: Shakhtar Donetsk (UKR) - Manchester City (ENG)

Groupe G

21h: AS Rome (ITA) - CSKA Moscou (RUS)

21h: Real Madrid (ESP) - Viktoria Plzen (CZE)

Groupe H

18h55: Young Boys Berne (SUI) - CF Valence (ESP)

21h: Manchester United (ENG) - Juventus Turin (ITA)