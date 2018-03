Le FC Barcelone et le Bayern Munich sont les deux derniers qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions, après avoir battu respectivement les Anglais de Chelsea (3-0) et les Turcs de Besiktas (3-1), mercredi, en clôture des huitièmes de finale retour.

Sport 5 min.

C1: Barcelone et le Bayern Munich en quarts

Jean-François Colin Le FC Barcelone et le Bayern Munich sont les deux derniers qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions, après avoir battu respectivement les Anglais de Chelsea (3-0) et les Turcs de Besiktas (3-1), mercredi, en clôture des huitièmes de finale retour.

(AFP). - Un début de match catastrophique de Chelsea au Camp Nou, et c'est déjà... 1-0 pour les Blaugranas après trois minutes de jeu. Infiltré côté droit après un jeu en combinaison, l'inévitable Lionel Messi glisse le ballon entre les jambes de Thibaut Courtois au fond des filets des Blues (1-0).

A la 20e minute, le même Lionel Messi chipe un ballon dans le rond central, s'échappe sur la gauche, attire toute la défense anglaise tel un aimant, et sert une passe géniale au second poteau au Français Ousmane Dembélé, complètement isolé, qui trompe Courtois pour le deuxième but catalan de la soirée (2-0, 20e). Deux cent jours après son arrivée, Dembélé inscrit donc son tout premier but sous le maillot du FC Barcelone.

Via un coup franc admirablement distillé par Marcos Alonso, Chelsea est tout près de réduire la marque une poignée de secondes avant le repos, mais le ballon heurte l'extérieur du montant gauche de Ter Stegen (45+1).

Contraint de refaire un retard de deux buts après le match nul 1-1 de l'aller à Stamford Bridge, Chelsea tente de faire le forcing à la reprise, mais une forte suspicion de penalty sur Olivier Giroud n'aboutit qu'à un... carton jaune adressé au Français (49e).

La chance des hommes d'Antonio Conte est passée: une perte de balle dans l'axe à l'heure de jeu, et le cuir parvient sur le pied gauche de Lionel Messi, qui, une accélération fulgurante plus tard, ... humilie pour la seconde fois de la soirée Thibaut Courtois en glissant à nouvau le ballon entre les jambes du portier belge (3-0, 63e). Deux buts et une passe décisive: la "Pulga" est - une fois de plus - le roi de la soirée au Camp Nou... quatre jours après la naissance de son troisième fils, prénommé Ciro!

Le défenseur espagnol de Chelsea Cesar Azpilicueta (au sol) est complètement dépassé par Lionel Messi Photo: AFP

Avec ces deux réalisations, Messi a inscrit ses 99e et 100e buts en Ligue des champions! Il devient le deuxième homme à franchir cette barre mythique, un an après Cristiano Ronaldo (117 buts). Au passage, l'Argentin est plus que jamais le meilleur buteur de l'histoire du FC Barcelone avec 541 buts inscrits toutes compétitions confondues.

Le défenseur allemand Antonio Rüdiger trouve encore la barre transversale de Ter Stegen sur une reprise de la tête puissante à la 90e minute, mais rien n'y fera, les Londoniens ne parviendront pas à sauver l'honneur. Comme en 2015 et en 2016, la route de Chelsea en Ligue des champions s'arrête au stade des quarts de finale.



Le Bayern sans l'ombre d'un doute



Une qualification sans forcer. Le Bayern Munich a rejoint mercredi pour la septième fois d'affilée les quarts de finale de la Ligue des champions, après sa victoire sereine au Besiktas Istanbul 3 à 1 (5-0 à l'aller).

Pour l'entraîneur des Bavarois Jupp Heynckes, ce déplacement en Turquie gardera une valeur historique. Il est devenu, à l'âge de 72 ans, le premier technicien à remporter 11 victoires de rang en C1, délaissant la médaille d'argent au Néerlandais Louis Van Gaal.

Ses joueurs, bien que privés de Robben et des Français Coman et Tolisso, blessés, ont en effet assuré l'essentiel, forts de leur large succès à l'aller (5-0) grâce notamment à des doublés de Lewandowski et Müller.

Cette défaite met fin au parcours honorable de Besiktas, premier club turc à s'être qualifié pour les phases finales de la C1 en terminant premier de son groupe. Les «Aigles noirs» ont notamment remporté tous leurs matches à l'extérieur (à Porto, Monaco et Leipzig).

La tâche de Senol Günes, l'un des plus fins techniciens turcs, a été davantage compliquée par l'indisponibilité de trois défenseurs centraux: Pepe et Tosic blessés, et Vida, suspendu.

Mais les plus de 40.000 supporters turcs ont répondu présent et ont d'emblée marqué leur territoire en étouffant les chants des quelques centaines de supporters allemands ayant fait le déplacement à Istanbul, et en sifflant copieusement les joueurs bavarois dès leur entrée sur le terrain.

Aborder le match «comme si le score était de 0 à 0» et ne pas «laisser croire à nos adversaires qu'un miracle est possible», avait déclaré Thomas Müller à la veille du match. Ces principes ont été appliqués à la lettre.



Thomas Mueller (en rouge) et le Bayern ont tranquillement composté leur ticket pour les quarts de finale Photo: AFP

Les assauts bavarois ont commencé dès les premières minutes, emmenés par Müller et Alaba, intenables. Les Bavarois ouvraient le score à la 18e minute par Thiago Alcantara, reprenant sans contrôle, du pied gauche, un service impeccable de Müller.

Poussés par les chants du public, les Stambouliotes tentaient de réagir, mais échouaient à trouver la faille dans la défense de granit du Bayern Munich, qui a repoussé les tentatives turques avec rugosité, ce qui a valu aux golems Hummels et Boateng d'être avertis.

La deuxième période commençait de façon désastreuse pour le club turc, avec un but contre son camp du défenseur Gönül (46e), sur un centre de Rafinha adroitement décalé par un Ribéry qui a rendu une bonne copie, sans briller. Le même Gönül se rachetait 10 minutes plus tard en interceptant une mauvaise relance de la défense allemande avant de servir Vagner Love qui sauvait l'honneur en glissant le ballon au ras du poteau d'Ulreich (59e).

Commençait alors une réaction d'orgueil des Turcs qui mettaient le siège devant le but bavarois: à la 61e, Pektemek manquait d'égaliser en coupant un ballon au premier poteau, et Caner Erkin était contré dans la surface cinq minutes plus tard.

Mais le Bayern Munich ne tremblait pas et aggravait le score par Sandro Wagner qui, de la poitrine, poussait dans les filets un centre contré d'Alaba.



La joie toute intérieure du buteur Sandro Wagner Photo: AFP

Poussés par un public jusqu'au-boutiste, les Turcs multipliaient tentatives et courses en avant, sans succès. Ils ont été longuement applaudis par leurs supporters après le coup de sifflet final.

Après leur victoire, les joueurs du Bayern Munich vont pouvoir se concentrer sur leur déplacement crucial à Leipzig dimanche qui pourrait leur assurer le titre dès la 27e journée, à condition qu'ils gagnent et que Schalke et Dortmund ne gagnent pas.



Les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des champions 2017-2018 sont les Anglais de Manchester City et de Liverpool, les Espagnols du Real Madrid, du FC Barcelone et du FC Séville, les Italiens de la Juventus Turin et de l'AS Rome, et les Allemands du Bayern Munich. Le tirage au sort aura lieu vendredi à midi au siège de l'UEFA à Nyon (Suisse).