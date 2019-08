Quatre mois après sa terrible chute sur A Travers les Flandres, Jempy Drucker s'apprête à effectuer son retour à la compétition ce dimanche sur la Prudential RideLondon-Surrey Classic.

«C'était plus dur que je ne l'avais imaginé»

(ER/JG) Comme un symbole. Après des semaines de galère, le coureur de la formation Bora est de retour dans le peloton à l'occasion de la classique londonienne, la première épreuve qu'il a remportée chez les professionnels, c'était en 2015. Après des mois de galère consécutifs à sa commotion cérébrale et à la fracture de la sixième vertèbre cervicale, Jempy Drucker entrevoit le bout du tunnel. Témoignage.



123 jours après cet accident, comment allez-vous?

Jempy Drucker: «Je ne suis pas tout à fait un vieil homme, mais presque. Quand je suis assis sur le vélo pendant un certain temps, j'ai encore mal au cou. Sinon, je suis un peu moins agile qu'avant l'accident. Ma mobilité est légèrement limitée. La vertèbre cassée s'est déplacée et je ne sais pas si cela changera à un moment donné. J'ai vraiment souffert pour revenir. C'était plus dur que je ne l'avais imaginé. Je me suis demandé plusieurs fois comment j'allais faire pour retrouver le circuit professionnel. Face à une telle blessure, une fracture de la clavicule est un jeu d'enfant. J'ai porté une minerve pendant six semaines. Quand je l'ai enlevée, ma tête est presque tombée de mes épaules (rires). Mes muscles avaient diminué. J'ai vraiment recommencé à zéro. Au début, je ne pouvais que faire une promenade. Mon état était complètement parti. Après six semaines, nous sommes allés à Hambourg pour une analyse plus approfondie. La fracture était stable et bien guérie. J'ai ensuite pu enlever la minerve pour la première fois. C'était une vraie libération.

Quelles ont été vos sensations lorsque vous êtes monté à nouveau sur un vélo?



A Hambourg, j'ai commencé par la rééducation, la musculation, l'ostéopathie et la kinésithérapie. J'ai eu la chance d'être encouragé par les médecins qui me suivaient. Mon objectif était d'être sur les rouleaux à la fin de la première semaine, puis petit à petit j'ai mis la barre un peu plus haut. Je me suis fixé de petits objectifs, étapes par étapes. Mais cela n’a pas été aussi facile. Au début, je ne pouvais plus du tout garder la tête haute. Au bout de 30 minutes, elle tombait littéralement sur le guidon. Les muscles étaient trop faibles et le poids trop lourd.

Mentalement, c'était aussi une terrible épreuve?



Quand le médecin parle de paralysie et me dit d'être heureux que je ne sois pas en fauteuil roulant, c'est un sentiment étrange. Je me rends compte que j'ai eu de la chance. C'était un choc. Vous réalisez soudainement ce qui aurait pu se passer. L'accident aurait pu bouleverser toute ma vie. Ce sont des réflexions que vous devez d’abord traiter. Heureusement, cela n'a pas duré trop longtemps.



Vous sentez-vous prêt à faire votre retour dans un peloton?

Oui, je le pense même si je n'ai aucune garantie. Je ne sais pas ce que je vais ressentir et ce que je penserai quand je vais me retrouver dans le peloton. Avec cette première course, je pars un peu vers l'inconnu.»

Outre Jempy Drucker, Alex Kirsch, Ben Gastauer mais aussi Christine Majerus disputeront ce dimanche la Prudential RideLondon Classic.

