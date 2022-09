Propulsé par un Kevin Geniets très affûté, le Français Valentin Madouas (Groupama-FDJ) s’est imposé lors de la première étape du Tour de Luxembourg devant Bax et Berthet.

Tour de Luxembourg

C’est la Saint-Valentin en septembre

Christophe NADIN Propulsé par un Kevin Geniets très affûté, le Français Valentin Madouas (Groupama-FDJ) s’est imposé lors de la première étape du Tour de Luxembourg devant Bax et Berthet.

L'histoire ne dit pas si c’était le plan A ou le plan B mais elle retiendra que la Groupama-FDJ avait plus d'une flèche dans son carquois au moment d'aborder la partie finale de la première étape du Tour de Luxembourg.



Un bon Tour à jouer au Luxembourg Sans doute moins relevé que celui de l’an dernier, le plateau de la 82e édition du Tour de Luxembourg qui s’élance ce mardi offrira des perspectives aux audacieux.

La première banderille était posée par Kevin Geniets à un peu plus de 2 km de l'arrivée. Dans un final pour hommes forts, ils n'étaient que quelques-uns à pouvoir s'extirper d’un paquet qui comprenait encore une quarantaine de coureurs. Tapi dans l’ombre, Valentin Madouas guettait le moment où son coéquipier allait se faire reprendre pour briser sa coquille et s'envoler vers son second bouquet de la saison, neuf jours après son succès sur le Tour du Doubs.

Un Geniets très affûté

«Cette victoire comptera forcément car c’est ma première dans une épreuve d'une telle catégorie», précisait le Brestois de 26 ans déjà tourné vers la suite de la boucle luxembourgeoise. «Bien sûr que l'objectif sera de garder ce maillot jaune le plus longtemps possible, mais je dois encore prendre de l’avance sur les spécialistes du contre-la-montre car ce n'est pas ma spécialité.»

Aussi heureux que son coéquipier, Kevin Geniets savourait ce succès d'équipe. «Je me sentais très bien toute la journée. Je savais que je devais partir de loin. Au pire, il y avait toujours Valentin si je n’allais pas au bout.»

Ce résultat est aussi la conséquence d’un travail de sape entamé à une centaine de bornes du but. Six coureurs avaient faussé compagnie à un peloton fort de 113 unités au départ du Stade de Luxembourg. Le Belge Gil Gelders (Bingoal Pauwels), l'Espagnol Antonio Soto (Euskaltel), le Néo-Zélandais Tom Sexton (Bolton Equities), l'Allemand Justin Wolf (Leopard) et les Danois Niklas Eg (Uno X Pro) et Kasper Sogaard (Riwal cycling Team) égayaient ainsi les deux premières heures de course. L'écart culmina à près de six minutes avant de se réduire sous la conduite de la Trek-Segafredo puis de la Groupama-FDJ épaulée par Quick-Step Alpha Vinyl.

Vers un sprint à Schifflange?

Les équipes World Tour ont montré qu'elles étaient les patronnes du peloton et qu'elles n’étaient pas venues pour faire de la figuration malgré la présence de cinq coureurs dans la structure belge finalement privée d'Andrea Bagioli, troisième du Grand Prix de Montréal dimanche dernier.

La première étape était longue de 163,8 km. Crédit: D. R.

La Côte d'Eschdorf et ses trois kilomètres sélectifs n'ont pas opéré de sélection dans un peloton revenu à 1’30’’ des fuyards qui se disputaient âprement les points du Grand Prix de la Montagne. Gil Gelders, le coéquipier des frères Wirtgen, a fait ses provisions pour la journée et s'est assuré le maillot de meilleur grimpeur.

Le jeu du chat et de la souris a pris fin au pied de la côté de Stafelter, la dernière difficulté du jour placée à 9 km du but.

Le final a souri à un Valentin Madouas qui voyait déjà un peu plus loin que la fin de la semaine. «Ça donne des idées pour le Mondial», lâchait le Breton.

La deuxième étape conduira le peloton de Junglinster à Schifflange sur 163,4 km ce mercredi. Le Col de l'Europe à une petite cinquantaine de bornes de l’arrivée pourrait opérer une sélection mais les sprinteurs ne devraient pas manquer l’occasion de s’expliquer au terme de l’étape qui leur convient le mieux.

