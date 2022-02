La skieuse luxembourgeoise de 16 ans n'a pas réussi à dépasser la première manche de l'épreuve de slalom des Jeux olympiques d'hiver de Pékin.

Jeux olympiques

C'est fini pour Gwyneth ten Raa

(BaL avec Jan MORAWSKI) Après une première course olympique très brève lundi matin à l'occasion de la première manche du slalom géant féminin, la skieuse alpine Gwyneth ten Raa n'a pas su rebondir en slalom, ce mercredi. La sportive luxembourgeoise a été éliminée prématurément, signant ainsi la fin de sa première aventure olympique.

Gwyneth ten Raa rate la deuxième manche du slalom géant C'est en 63e position sur 82 que la jeune Luxembourgeoise s'est élancée dans la première manche du slalom géant. C'était malheureusement une courte apparition.

Ce mercredi matin, la skieuse de 16 ans n'aura tenu que 36 secondes lors de la première manche de l'épreuve de slalom. Cette course, qui se déroulait dans les montagnes de Yanqing, n'aura pas souri non plus à la skieuse américaine Mikaela Shiffrin. Comme lors de l'épreuve du slalom géant, la championne américaine, qui ne compte pas moins de 47 victoires en Coupe du monde de slalom, est partie à la faute dès les premiers piquets.

A la surprise générale, l'Allemande Lena Dürr est donc en tête à l'issue de cette première manche. Mais lors du deuxième tracé, elle échoue au pied du podium, après la remontée de Petra Vlhova. La Slovaque a devancé de 0"08 sa dauphine autrichienne, Katharina Liensberger, s'offrant ainsi son premier titre olympique. Wendy Holdener complète le podium, remportant ainsi la quatrième médaille de la délégation suisse aux Jeux de Pékin.

Chez les hommes, le skieur Matthieu Osch s'élancera également sur la piste dans les deux disciplines. Ses courses auront lieu les 13 (slalom géant) et 16 février (slalom).

