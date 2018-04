Du quinté de tête du classement des buteurs, seul Turpel a trouvé le chemin des filets lors de la 22e journée de BGL Ligue et possède trois longueurs d'avance sur Karapetian. Mention spéciale aux défenseurs qui se sont montrés opportunistes.

Buteurs: Turpel s'envole, les défenseurs en verve

Du quinté de tête du classement des buteurs, seul Turpel a trouvé le chemin des filets lors de la 22e journée de BGL Ligue et possède trois longueurs d'avance sur Karapetian. Mention spéciale aux défenseurs qui se sont montrés opportunistes puisque Karayer, Ferino, Bernard, Simon et D. Skenderovic ont marqué.

A noter parmi les 20 buts de cette journée, les doublés d'Edis Agovic, pour Strassen, et de Ridwane Bouchitbi, pour Hostert.

Le classement des buteurs après la 22e journée

23 buts: Turpel (F91) +1

22 buts: -



21 buts: -

20 buts: Karapetian (Progrès)

19 buts:

18 buts: Hadji (Fola)

15 buts: Perez (FCD03)

13 buts: N'Diaye (Jeunesse)

12 buts: -

11 buts: Banza (Titus Pétange)

10 buts: Jahier (Racing), Mokrani (RM Hamm Benfica) +1

9 buts: Klapp (Fola)



8 buts: Cissé (Titus Pétange), Kyereh (Jeunesse), Sinani (F91)

7 buts: Almeida (FCD03), Basic (Titus Pétange), Drif (Hostert), Er Rafik (F91), Hartmann (Rosport), Karayer (Progrès) +1, Seydi (Fola), Shala (Racing) +1, S. Thill (Progrès)

6 buts: E. Agovic (Strassen) +2, Menaï (Rodange) +1, Schneider (Progrès), O. Thill (Progrès)



5 buts: Françoise (Progrès), Ibrahimovic (F91), Lascak (Rosport), Nabli (Mondorf), Nakache (Racing), Pomponi (Hostert), Runser (Strassen), Schulz (Strassen), P. Stumpf (Jeunesse), Todorovic (Jeunesse), Touré (Mondorf), Weirich (Rosport) +1

4 buts: Bekkouche (Mondorf), Bettmer (FCD03), Bouchitbi (Hostert) +2, Crnomut (Mondorf), Ketlas (Mondorf), Martin-Suarez (Fola), Osmanovic (Racing), Soares (Jeunesse) +1, Stolz (F91), Touré (Mondorf), F. Yao (RM Hamm Benfica)

3 buts: Amri (FCD03), Boulahfari (Rodange), Cruz (F91) +1, Da Mata (RM Hamm Benfica), Da Mota (Racing), Dallevedove (Fola), Desevic (Hostert), Dos Santos (Strassen), Dzanic (Titus Pétange), Jager (Strassen), Kurz (Rosport), Medri (US Esch), Natami (Dudelange/Mondorf), Peters (Hostert), Pokar (F91), Rani (US Esch) +1, Saiti (Fola), Steinbach (Jeunesse), Vandenbroeck (Differdange), G. Yao (Rodange).

2 buts: Alverdi (Rodange), Bernard (Fola) +1, Bartsch (Rosport), Battaglia (Hostert), Bojic (Titus Pétange), Bukvic (RMHB), B. Cabral (Dudelange), I. Cabral (RMHB), Caron (Differdange), Delgado (Strassen), A. Dervisevic (Hostert), Dobros (F91) +1, Dog (Rodange), El Guerrab (Rodange), Esch (Titus Pétange) +1, Feltes (Rosport), Franzoni (FCD03), Gashi (Titus Pétange), Gaspar (Rosport), Heinz (Rosport), Holter (Differdange), Ibrahimovic (Dudelange), Koçur (Fola), Lapierre (Jeunesse), Lopes (Fola), Mersch (Fola), Muharemovic (Fola), Sinani (Mondorf), D. Stumpf (Hostert), Teixeira (RM Hamm Benfica).

1 but: Adler (Jeunesse), Amoakon (US Esch), Arantes (RMHB), Bahovic (Rodange), Bastos (FCD03), Bernardelli (Racing), E. Cabral (Mondorf), Crespo (US Esch), Couto Pinto (F91), Delgado (Jeunesse), D. Dervisevic (Hostert), De Sousa (Rodange), Dione (US Esch), Ferino (Progrès) +1, Fleurival (Differdange), Gomes (RM Hamm Benfica), Garos (F91), Guerra (US Esch), Henrique (Racing), Jordanov (F91), Kerger (Strassen/Progrès), Kirch (Fola), Kwani (US Esch), Landim (US Esch), Laterza (Fola), Lourenco (Strassen), Malget (F91), M. Martins (Jeunesse), Martins (US Esch), Mastrangelo (Progrès/Strassen), Mélisse (Dudelange), Mura (Hostert), Mutsch (Progrès), Portier (Jeunesse), Ribeiro (FCD03), Ruppert (Strassen), Sacras (Fola), Siebenaler (FCD03), Simon (Racing) +1, Silaj (Titus Pétange), D. Skenderovic (Titus Pétange) +1, Soares (Mondorf), Soumaré (Dudelange), Souto (RMHB), Suarez (Fola), Thonon (Mondorf/US Esch), Wang (Hostert), Watska (Progrès), Yéyé (FCD03), Zinga (Titus Pétange).