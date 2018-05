L'attaquant differdangeois, auteur d'un but ce vendredi soir contre Hostert en ouverture de la 24e journée de BGL Ligue, affiche 17 buts au compteur.

Buteurs: Nicolas Perez se rapproche du podium

Le classement des buteurs de la BGL Ligue

Nicolas Perez ne compte qu'un but de retard par rapport à Samir Hadji, troisième de ce classement avec 18 buts.



Le classement après le début de la 24e journée

25 buts: Turpel (F91)



22 buts: -

21 buts: Karapetian (Progrès)

20 buts:

19 buts:

18 buts: Hadji (Fola)

17 buts: Perez (FCD03) +1



16 buts: -

14 buts: Ndiaye (Jeunesse)



12 buts: -

11 buts: Banza (Titus Pétange)

10 buts: Jahier (Racing), Mokrani (RM Hamm Benfica)

9 buts: Klapp (Fola)

8 buts: Cissé (Titus Pétange), Kyereh (Jeunesse), Sinani (F91)

7 buts: E. Agovic (Strassen), Almeida (FCD03), Basic (Titus Pétange), Drif (Hostert), Er Rafik (F91), Hartmann (Rosport), Ibrahimovic (F91), Karayer (Progrès), Menaï (Rodange), Seydi (Fola), Shala (Racing), S. Thill (Progrès)

6 buts: Lascak (Rosport), Schneider (Progrès), O. Thill (Progrès)

5 buts: Bettmer (FCD03), Françoise (Progrès), Nabli (Mondorf), Nakache (Racing), Pomponi (Hostert), Runser (Strassen), Schulz (Strassen), P. Stumpf (Jeunesse), Todorovic (Jeunesse), Touré (Mondorf), Weirich (Rosport)

4 buts: Bekkouche (Mondorf), Bouchitbi (Hostert), Crnomut (Mondorf), Da Mota (Racing), Gaspar (Rosport), Ketlas (Mondorf), Martin-Suarez (Fola), Osmanovic (Racing), Soares (Jeunesse), Stolz (F91), Touré (Mondorf), F. Yao (RM Hamm Benfica)

3 buts: Amri (FCD03), Bojic (Titus Pétange), Boulahfari (Rodange), Cruz (F91), Da Mata (RM Hamm Benfica), Dallevedove (Fola), A. Dervisevic +1 (Hostert), Desevic (Hostert), Dos Santos (Strassen), Dzanic (Titus Pétange), Jager (Strassen), Koçur (Fola), Kurz (Rosport), Medri (US Esch), Natami (Dudelange/Mondorf), Peters (Hostert), Pokar (F91), Rani (US Esch), Saiti (Fola), Steinbach (Jeunesse), Vandenbroeck (Differdange), G. Yao (Rodange).

2 buts: Alverdi (Rodange), Bernard (Fola), Bartsch (Rosport), Battaglia (Hostert), Bukvic (RMHB), B. Cabral (Dudelange), I. Cabral (RMHB), Caron (Differdange), Delgado (Strassen), Dobros (F91), Dog (Rodange), El Guerrab (Rodange), Esch (Titus Pétange), Feltes (Rosport), Franzoni (FCD03), Gashi (Titus Pétange), Heinz (Rosport), Holter (Differdange), Ibrahimovic (Dudelange), Lapierre (Jeunesse), Lopes (Fola), Lourenco (Strassen), Mersch (Fola), Muharemovic (Fola), Mura (Hostert) +1, Siebenaler (FCD03) +1, Sinani (Mondorf), D. Stumpf (Hostert), Teixeira (RM Hamm Benfica).

1 but: Adler (Jeunesse), Amoakon (US Esch), Arantes (RMHB), Bahovic (Rodange), Bastos (FCD03), Benhemine (Mondorf), Bernardelli (Racing), E. Cabral (Mondorf), Crespo (US Esch), Couto Pinto (F91), Delgado (Jeunesse), D. Dervisevic (Hostert), De Sousa (Rodange), Dione (US Esch), Ferino (Progrès), Fleurival (Differdange), Gomes (RM Hamm Benfica), Garos (F91), Guerra (US Esch), Henrique (Racing), Jänisch (FCD03), Jordanov (F91), Kerger (Strassen/Progrès), Kirch (Fola), Kwani (US Esch), Landim (US Esch), Laterza (Fola), Malget (F91), M. Martins (Jeunesse), Martins (US Esch), Mastrangelo (Progrès/Strassen), May (Mondorf), Mélisse (Dudelange), Mutsch (Progrès), Portier (Jeunesse), Ribeiro (FCD03), Ruppert (Strassen), Sacras (Fola), Simon (Racing), Silaj (Titus Pétange), D. Skenderovic (Titus Pétange), Soares (Mondorf), Soumaré (Dudelange), Souto (RMHB), Suarez (Fola), Thonon (Mondorf/US Esch), Wang (Hostert), Watska (Progrès), Yéyé (FCD03), Zinga (Titus Pétange).