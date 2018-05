A l'occasion de la 24e journée de BGL Ligue, Dave Turpel a inscrit un doublé contre l'US Esch et conserve la tête du classement des buteurs devant Alexandre Karapetian auteur lui de trois buts à Rosport.

Buteurs: le bras de fer Turpel-Karapetian continue

Le classement des buteurs de la BGL Ligue

Le classement après la 24e journée

27 buts: Turpel (F91) +2



24 buts: Karapetian (Progrès) +3



20 buts: Hadji (Fola) +2



17 buts: Perez (FCD03) +1

14 buts: Ndiaye (Jeunesse)



13 buts: Banza (Titus Pétange) +2

11 buts: Mokrani (RM Hamm Benfica) +1

10 buts: Jahier (Racing), Klapp (Fola) +1



9 buts: Sinani (F91) +1



8 buts: Cissé (Titus Pétange), Kyereh (Jeunesse)



7 buts: E. Agovic (Strassen), Almeida (FCD03), Basic (Titus Pétange), Drif (Hostert), Er Rafik (F91), Hartmann (Rosport), Ibrahimovic (F91), Karayer (Progrès), Lascak (Rosport) +1, Menaï (Rodange), Seydi (Fola), Shala (Racing), S. Thill (Progrès)

6 buts: Françoise (Progrès) +1, Schneider (Progrès), O. Thill (Progrès), Weirich (Rosport) +1

5 buts: Bettmer (FCD03), Nabli (Mondorf), Nakache (Racing), Natami (Dudelange/Mondorf) +2, Pomponi (Hostert), Runser (Strassen), Schulz (Strassen), , Stolz (F91) +1, P. Stumpf (Jeunesse), Todorovic (Jeunesse), Touré (Mondorf)



4 buts: Bekkouche (Mondorf), Bouchitbi (Hostert), Crnomut (Mondorf), Dallevedove (Fola) +1, Da Mota (Racing), Gaspar (Rosport), Ketlas (Mondorf), Martin-Suarez (Fola), Osmanovic (Racing), Soares (Jeunesse), Steinbach (Jeunesse) +1, Touré (Mondorf), F. Yao (RM Hamm Benfica)

3 buts: Alverdi (Rodange) +1, Amri (FCD03), Bojic (Titus Pétange), Boulahfari (Rodange), Cruz (F91), Da Mata (RM Hamm Benfica), A. Dervisevic +1 (Hostert), Desevic (Hostert), Dos Santos (Strassen), Dzanic (Titus Pétange), Jager (Strassen), Koçur (Fola), Kurz (Rosport), Medri (US Esch), Peters (Hostert), Pokar (F91), Rani (US Esch), Saiti (Fola), Soares (Mondorf) +2, +Vandenbroeck (Differdange), G. Yao (Rodange).

2 buts: Bernard (Fola), Bartsch (Rosport), Battaglia (Hostert), Bukvic (RMHB), B. Cabral (Dudelange), I. Cabral (RMHB), Caron (Differdange), Delgado (Strassen), Dobros (F91), Dog (Rodange), El Guerrab (Rodange), Esch (Titus Pétange), Feltes (Rosport), Franzoni (FCD03), Gashi (Titus Pétange), Gomes (RM Hamm Benfica) +1, Heinz (Rosport), Holter (Differdange), Ibrahimovic (Dudelange), Lapierre (Jeunesse), Lopes (Fola), Lourenco (Strassen), Mersch (Fola), Muharemovic (Fola), Mura (Hostert) +1, Siebenaler (FCD03) +1, Sinani (Mondorf), D. Stumpf (Hostert), Teixeira (RM Hamm Benfica).

1 but: Adler (Jeunesse), Amoakon (US Esch), Arantes (RMHB), Bahovic (Rodange), Bastos (FCD03), Benhemine (Mondorf), Bernardelli (Racing), E. Cabral (Mondorf), Crespo (US Esch), Couto Pinto (F91), Deidda (Jeunesse) +1, Delgado (Jeunesse), D. Dervisevic (Hostert), R. De Sousa (Jeunesse) +1, M. De Sousa (Rodange), Dione (US Esch), Dionisio (Racing) +1, Ferino (Progrès), Fleurival (Differdange), Garos (F91), Guerra (US Esch), Henrique (Racing), Jänisch (FCD03), Jordanov (F91), Kerger (Strassen/Progrès), Kirch (Fola), Kwani (US Esch), Landim (US Esch), Laterza (Fola), Malget (F91), M. Martins (Jeunesse), Martins (US Esch), Mastrangelo (Progrès/Strassen), May (Mondorf), Meireles (Racing) +1, Mélisse (Dudelange), Mutsch (Progrès), Pedro (Jeunesse) +1, Portier (Jeunesse), A. Ramdedovic (Rodange) +1, D. Ramdedovic (Progrès) +1, Ribeiro (FCD03), Ruppert (Strassen), Sacras (Fola), Schwitz (UTP) +1, Simon (Racing), Silaj (Titus Pétange), D. Skenderovic (Titus Pétange), Soumaré (Dudelange), Souto (RMHB), Suarez (Fola), Thonon (Mondorf/US Esch), Wang (Hostert), Watska (Progrès), Yéyé (FCD03), Zinga (Titus Pétange).