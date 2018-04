Les fauves sont à nouveau lâchés. Les quatre meilleurs buteurs du championnat ont fait mouche dans cette journée de mise à jour. Turpel (Dudelange) talonne Karapetian (Progrès). Hadji (Fola) se tient en embuscade.

Buteurs de BGL Ligue: Turpel sur les talons de Karapetian

Les fauves sont à nouveau lâchés. Les quatre meilleurs buteurs du championnat ont fait mouche dans cette journée de mise à jour. Turpel (Dudelange) talonne Karapetian (Progrès). Hadji (Fola) se tient en embuscade.

Le classement après vingt matches



20 buts: Karapetian (Progrès) +2

19 buts: Turpel (F91) +3

18 buts: Hadji (Fola) +2

15 buts: Perez (FCD03) +1



13 buts: N'Diaye (Jeunesse)

12 buts: -

11 buts: -

10 buts: -

9 buts: Jahier (Racing)

8 buts: Banza (Titus Pétange), Cissé (Titus Pétange), Klapp (Fola), Kyereh (Jeunesse), Mokrani (RM Hamm Benfica), Sinani (F91)

7 buts: Drif (Hostert), Er Rafik (F91), Seydi (Fola), S. Thill (Progrès) +1

6 buts: Almeida (FCD03) +1, Basic (Titus Pétange), Hartmann (Rosport), Schneider (Progrès), Shala (Racing), O. Thill (Progrès).



5 buts: Françoise (Progrès), Ibrahimovic (F91), Karayer (Progrès), Lascak (Rosport), Nabli (Mondorf), Nakache (Racing) +1, Pomponi (Hostert), Runser (Strassen), Schulz (Strassen), P. Stumpf (Jeunesse), Todorovic (Jeunesse), Touré (Mondorf)

4 buts: E. Agovic (Strassen), Bekkouche (Mondorf), Bettmer (FCD03), Crnomut (Mondorf), Ketlas (Mondorf), Martin-Suarez (Fola) +1, Menaï (Rodange), Stolz (F91), Touré (Mondorf), Weirich (Rosport) +1, F. Yao (RM Hamm Benfica)

3 buts: Amri (FCD03), Boulahfari (Rodange), Da Mata (RM Hamm Benfica), Da Mota (Racing), Dallevedove (Fola) +1, Desevic (Hostert) +1, Dzanic (Titus Pétange) +1, Jager (Strassen), Kurz (Rosport), Medri (US Esch), Natami (Dudelange/Mondorf), Osmanovic (Racing), Pokar (F91), Soares (Jeunesse), Steinbach (Jeunesse), Vandenbroeck (Differdange) +1, G. Yao (Rodange).

2 buts: Alverdi (Rodange) +1, Bartsch (Rosport), Battaglia (Hostert), Bojic (Titus Pétange), Bouchitbi (Hostert), Bukvic (RMHB), B. Cabral (Dudelange) +1, I. Cabral (RMHB), Cruz (F91), A. Dervisevic (Hostert), Dog (Rodange), Dos Santos (Strassen), El Guerrab (Rodange), Feltes (Rosport) +1, Franzoni (FCD03), Gashi (Titus Pétange), Gaspar (Rosport), Heinz (Rosport), Holter (Differdange) +2, Ibrahimovic (Dudelange), Koçur (Fola), Lapierre (Jeunesse), Lopes (Fola), Mersch (Fola), Muharemovic (Fola), Peters (Hostert), Rani (US Esch), Saiti (Fola), Sinani (Mondorf), D. Stumpf (Hostert), Teixeira (RM Hamm Benfica).

1 but: Adler (Jeunesse), Amoakon (US Esch), Arantes (RMHB), Bahovic (Rodange), Bastos (FCD03), Bernard (Fola), Bernardelli (Racing), Banza (Titus Pétange), E. Cabral (Mondorf), Caron (Differdange), Crespo (US Esch), Couto Pinto (F91), Delgado (Jeunesse), Delgado (Strassen), D. Dervisevic (Hostert), De Sousa (Rodange), Dione (US Esch), Dobros (F91), Esch (Titus Pétange), Fleurival (Differdange), Gomes (RM Hamm Benfica), Garos (F91), Guerra (US Esch), Henrique (Racing), Jordanov (F91), Kerger (Strassen/Progrès), Kirch (Fola), Kwani (US Esch), Landim (US Esch), Laterza (Fola), Lourenco (Strassen), Malget (F91), M. Martins (Jeunesse), Martins (US Esch), Mastrangelo (Progrès/Strassen), Mélisse (Dudelange), Mura (Hostert), Mutsch (Progrès), Portier (Jeunesse), Ribeiro (FCD03), Ruppert (Strassen), Sacras (Fola), Siebenaler (FCD03), Silaj (Titus Pétange), Soares (Mondorf), Soumaré (Dudelange), Souto (RMHB), Suarez (Fola), Wang (Hostert), Watska (Progrès), Yéyé (FCD03), Zinga (Titus Pétange).