Seulement quinze buts sont venus égayer la vingtième journée de championnat. Les six meilleurs buteurs de la compétition sont restés muets. Les second couteaux étaient mieux aiguisés. Kyereh, Klapp et Mokrani ont marqué.

Sport 2 min.

Buteurs de BGL Ligue: les ténors aphones, Kyereh se replace

Sanel Ibrahimovic s'est rappelé aux bons souvenirs de tous en signant un doublé.

Le classement après la 20e journée



18 buts: Karapetian (Progrès)

16 buts: Hadji (Fola), Turpel (F91)

14 buts: Perez (FCD03)

13 buts: N'Diaye (Jeunesse)

12 buts: -

11 buts: -

10 buts: -

9 buts: Jahier (Racing)

8 buts: Banza (Titus Pétange), Cissé (Titus Pétange), Klapp (Fola) +1, Kyereh (Jeunesse) +2, Mokrani (RM Hamm Benfica) +1, Sinani (F91)

7 buts: Drif (Hostert), Er Rafik (F91), Seydi (Fola) +1

6 buts: Basic (Titus Pétange) +1, Hartmann (Rosport), Schneider (Progrès), Shala (Racing), O. Thill (Progrès), S. Thill (Progrès)

5 buts: Almeida (FCD03), Françoise (Progrès), Ibrahimovic (F91) +2, Karayer (Progrès), Lascak (Rosport), Nabli (Mondorf), Pomponi (Hostert), Runser (Strassen), Schulz (Strassen), P. Stumpf (Jeunesse) +2, Todorovic (Jeunesse), Touré (Mondorf)

4 buts: E. Agovic (Strassen), Bekkouche (Mondorf), Bettmer (FCD03), Crnomut (Mondorf), Ketlas (Mondorf), Menaï (Rodange), Nakache (Racing), Stolz (F91), Touré (Mondorf), F. Yao (RM Hamm Benfica)

3 buts: Amri (FCD03), Boulahfari (Rodange), Da Mata (RM Hamm Benfica), Da Mota (Racing), Jager (Strassen) +1, Kurz (Rosport), Martin-Suarez (Fola), Medri (US Esch), Natami (Dudelange/Mondorf), Osmanovic (Racing), Pokar (F91), Soares (Jeunesse), Steinbach (Jeunesse), G. Yao (Rodange), Weirich (Rosport) +1

2 buts: Bartsch (Rosport), Battaglia (Hostert), Bojic (Titus Pétange), Bouchitbi (Hostert), Bukvic (RMHB), I. Cabral (RMHB), Cruz (F91), Dallevedove (Fola), A. Dervisevic (Hostert), Desevic (Hostert) +1, Dog (Rodange), Dos Santos (Strassen), Dzanic (Titus Pétange), El Guerrab (Rodange), Franzoni (FCD03), Gashi (Titus Pétange), Gaspar (Rosport), Heinz (Rosport), Ibrahimovic (Dudelange), Koçur (Fola), Lapierre (Jeunesse), Lopes (Fola), Mersch (Fola), Muharemovic (Fola), Peters (Hostert), Rani (US Esch), Saiti (Fola), Sinani (Mondorf), D. Stumpf (Hostert), Teixeira (RM Hamm Benfica), Vandenbroeck (Differdange).

1 but: Adler (Jeunesse), Alverdi (Rodange), Amoakon (US Esch), Arantes (RMHB), Bahovic (Rodange), Bastos (FCD03), Bernard (Fola), Bernardelli (Racing), Banza (Titus Pétange), B. Cabral (Dudelange), E. Cabral (Mondorf), Caron (Differdange), Crespo (US Esch), Couto Pinto (F91), Delgado (Jeunesse), Delgado (Strassen), D. Dervisevic (Hostert) +1, De Sousa (Rodange), Dione (US Esch), Dobros (F91), Esch (Titus Pétange), Feltes (Rosport), Fleurival (Differdange), Gomes (RM Hamm Benfica), Garos (F91), Guerra (US Esch), Henrique (Racing), Jordanov (F91), Kerger (Strassen/Progrès), Kirch (Fola), Kwani (US Esch), Landim (US Esch), Laterza (Fola), Lourenco (Strassen), Malget (F91), M. Martins (Jeunesse), Martins (US Esch), Mastrangelo (Progrès/Strassen), Mélisse (Dudelange), Mura (Hostert), Mutsch (Progrès), Portier (Jeunesse), Ribeiro (FCD03), Ruppert (Strassen), Sacras (Fola), Siebenaler (FCD03), Silaj (Titus Pétange), Soares (Mondorf), Soumaré (Dudelange), Souto (RMHB), Suarez (Fola), Wang (Hostert), Watska (Progrès), Yéyé (FCD03), Zinga (Titus Pétange).