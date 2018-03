Alexandre Karapetian (Progrès) ne s'est pas laissé impressionné par les doublés de Dave Turpel (F91) et Samir Hadji (Fola). L'attaquant arménien y est allé de son but hebdomadaire pour crucifier Differdange.

Buteurs de BGL Ligue: doublés pour Turpel et Hadji

Christophe Nadin Alexandre Karapetian (Progrès) ne s'est pas laissé impressionné par les doublés de Dave Turpel (F91) et Samir Hadji (Fola). L'attaquant arménien y est allé de son but hebdomadaire pour crucifier Differdange.

Le classement

18 buts: Karapetian (Progrès) +1

14 buts: Perez (FCD03) +1, Turpel (F91) +2

13 buts: -

12 buts: Hadji (Fola) +2, N'Diaye (Jeunesse) +1

11 buts: -

10 buts: -

9 buts: Jahier (Racing)

8 buts: Cissé (Titus Pétange)

7 buts: Banza (Titus Pétange), Er Rafik (F91), Sinani (F91)

6 buts: Drif (Hostert), Klapp (Fola), Kyereh (Jeunesse), Mokrani (RM Hamm Benfica), Schneider (Progrès), Seydi (Fola), O. Thill (Progrès), S. Thill (Progrès) +1

5 buts: Almeida (FCD03), Basic (Titus Pétange) +1, Françoise (Progrès), Hartmann (Rosport), Karayer (Progrès), Lascak (Rosport), Pomponi (Hostert), Shala (Racing), Touré (Mondorf)

4 buts: E. Agovic (Strassen), Bekkouche (Mondorf), Bettmer (FCD03), Crnomut (Mondorf), Ketlas (Mondorf), Menaï (Rodange), Nabli (Mondorf), Nakache (Racing), Runser (Strassen) +2, Schulz (Strassen) +1, Stolz (F91) +1, Todorovic (Jeunesse) +1, Touré (Mondorf), F. Yao (RM Hamm Benfica)

3 buts: Amri (FCD03), Boulahfari (Rodange), Da Mata (RM Hamm Benfica), Da Mota (Racing), Ibrahimovic (F91), Kurz (Rosport), Medri (US Esch), Osmanovic (Racing) +1, Pokar (F91), Steinbach (Jeunesse), P. Stumpf (Jeunesse),

2 buts: Bartsch (Rosport), Battaglia (Hostert), Bojic (Titus Pétange), Bouchitbi (Hostert), Bukvic (RMHB), I. Cabral (RMHB), Cruz (F91), Dallevedove (Fola), A. Dervisevic (Hostert), Dog (Rodange), Dos Santos (Strassen), Dzanic (Titus Pétange) +1, El Guerrab (Rodange), Franzoni (FCD03), Gaspar (Rosport), Heinz (Rosport), Ibrahimovic (Dudelange), Jager (Strassen), Lapierre (Jeunesse) +1, Lopes (Fola), Martin-Suarez (Fola) +1, Mersch (Fola), Natami (Dudelange/Mondorf), Rani (US Esch), Sinani (Mondorf), Soares (Jeunesse), D. Stumpf (Hostert), Teixeira (RM Hamm Benfica), Vandenbroeck (Differdange), Weirich (Rosport), G. Yao (Rodange)

1 but: Adler (Jeunesse), Alverdi (Rodange), Amoakon (US Esch) +1, Arantes (RMHB), Bahovic (Rodange), Bastos (FCD03), Bernard (Fola), Bernardelli (Racing), Banza (Titus Pétange), B. Cabral (Dudelange), E. Cabral (Mondorf), Caron (Differdange), Crespo (US Esch), Couto Pinto (F91), Delgado (Jeunesse), De Sousa (Rodange), Dione (US Esch), Dobros (F91), Esch (Titus Pétange), Feltes (Rosport), Gomes (RM Hamm Benfica), Garos (F91), Gashi (Titus Pétange), Guerra (US Esch), Henrique (Racing), Jordanov (F91), Kerger (Strassen/Progrès), Kirch (Fola), Koçur (Fola), Kwani (US Esch), Landim (US Esch), Laterza (Fola), Malget (F91), M. Martins (Jeunesse), Martins (US Esch), Mastrangelo (Progrès/Strassen), Mélisse (Dudelange), Muharemovic (Fola), Mura (Hostert), Mutsch (Progrès), Peters (Hostert), Portier (Jeunesse), Ribeiro (FCD03), Ruppert (Strassen), Sacras (Fola), Saiti (Fola), Siebenaler (FCD03), Silaj (Titus Pétange), Soumaré (Dudelange) +1, Souto (RMHB), Suarez (Fola), Wang (Hostert), Watska (Progrès), Yéyé (FCD03), Zinga (Titus Pétange).