Vingt-et-un buts ont été inscrits au cours de la 21e journée de championnat de BGL Ligue disputé ce dimanche. La palme de l'efficacité est revenue au Pétangeois Simon Banza et au Dudelangeois Dave Turpel auteurs d'un triplé.

Buteurs: Banza et Turpel frappent trois fois

Alexandre Karapetian muet avec Niederkorn laisse l'attaquant international s'échapper.



Le classement après la 21e journée



22 buts: Turpel (F91) +3



21 buts: -



20 buts: Karapetian (Progrès)

19 buts:



18 buts: Hadji (Fola)



15 buts: Perez (FCD03)

13 buts: N'Diaye (Jeunesse)

12 buts: -

11 buts: Banza (Titus Pétange) +3

10 buts: Jahier (Racing) +1

9 buts: Klapp (Fola) +1, Mokrani (RM Hamm Benfica) +1

8 buts: Cissé (Titus Pétange), Kyereh (Jeunesse), Sinani (F91)

7 buts: Almeida (FCD03) +1, Basic (Titus Pétange) +1, Drif (Hostert), Er Rafik (F91), Hartmann (Rosport) +1, Seydi (Fola), S. Thill (Progrès)

6 buts: Karayer (Progrès) +1, Schneider (Progrès), Shala (Racing), O. Thill (Progrès).

5 buts: Françoise (Progrès), Ibrahimovic (F91), Lascak (Rosport), Menaï (Rodange) +1, Nabli (Mondorf), Nakache (Racing), Pomponi (Hostert), Runser (Strassen), Schulz (Strassen), P. Stumpf (Jeunesse), Todorovic (Jeunesse), Touré (Mondorf)

4 buts: E. Agovic (Strassen), Bekkouche (Mondorf), Bettmer (FCD03), Crnomut (Mondorf), Ketlas (Mondorf), Martin-Suarez (Fola) +1, Osmanovic (Racing) +1, Stolz (F91), Touré (Mondorf), Weirich (Rosport), F. Yao (RM Hamm Benfica)

3 buts: Amri (FCD03), Boulahfari (Rodange), Da Mata (RM Hamm Benfica), Da Mota (Racing), Dallevedove (Fola), Desevic (Hostert), Dos Santos (Strassen) +1, Dzanic (Titus Pétange), Jager (Strassen), Kurz (Rosport), Medri (US Esch), Natami (Dudelange/Mondorf), Peters (Hostert) +1, Pokar (F91), Saiti (Fola) +1, Soares (Jeunesse), Steinbach (Jeunesse), Vandenbroeck (Differdange), G. Yao (Rodange).

2 buts: Alverdi (Rodange), Bartsch (Rosport), Battaglia (Hostert), Bojic (Titus Pétange), Bouchitbi (Hostert), Bukvic (RMHB), B. Cabral (Dudelange), I. Cabral (RMHB), Caron (Differdange) +1, Cruz (F91), Delgado (Strassen) +1, A. Dervisevic (Hostert), Dog (Rodange), El Guerrab (Rodange), Feltes (Rosport), Franzoni (FCD03), Gashi (Titus Pétange), Gaspar (Rosport), Heinz (Rosport), Holter (Differdange), Ibrahimovic (Dudelange), Koçur (Fola), Lapierre (Jeunesse), Lopes (Fola), Mersch (Fola), Muharemovic (Fola), Rani (US Esch), Sinani (Mondorf), D. Stumpf (Hostert), Teixeira (RM Hamm Benfica).



1 but: Adler (Jeunesse), Amoakon (US Esch), Arantes (RMHB), Bahovic (Rodange), Bastos (FCD03), Bernard (Fola), Bernardelli (Racing), E. Cabral (Mondorf), Crespo (US Esch), Couto Pinto (F91), Delgado (Jeunesse), D. Dervisevic (Hostert), De Sousa (Rodange), Dione (US Esch), Dobros (F91), Esch (Titus Pétange), Fleurival (Differdange), Gomes (RM Hamm Benfica), Garos (F91), Guerra (US Esch), Henrique (Racing), Jordanov (F91), Kerger (Strassen/Progrès), Kirch (Fola), Kwani (US Esch), Landim (US Esch), Laterza (Fola), Lourenco (Strassen), Malget (F91), M. Martins (Jeunesse), Martins (US Esch), Mastrangelo (Progrès/Strassen), Mélisse (Dudelange), Mura (Hostert), Mutsch (Progrès), Portier (Jeunesse), Ribeiro (FCD03), Ruppert (Strassen), Sacras (Fola), Siebenaler (FCD03), Silaj (Titus Pétange), Soares (Mondorf), Soumaré (Dudelange), Souto (RMHB), Suarez (Fola), Thonon (Mondorf/US Esch) +1, Wang (Hostert), Watska (Progrès), Yéyé (FCD03), Zinga (Titus Pétange).