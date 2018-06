Le Brésilien Philippe Coutinho a fait son apparition dans le classement des buteurs avec une merveilleuse frappe de l'extérieur de la surface, dimanche à Rostov-sur-le-Don, contre la Suisse. Un classement où trône toujours Cristiano Ronaldo, avec trois réalisations à son actif

Buteurs au Mondial: Coutinho débarque, Ronaldo voit triple

(AFP). - Malgré ce petit bijou, Coutinho n'a pas pu empêcher la contre-performance de son équipe, tenue en échec par la Suisse (1-1).

Il était très attendu mais Neymar devra lui encore attendre pour faire son entrée au classement, toujours dominé par Cristiano Ronaldo et ses trois buts.

Le Suisse Steven Zuber, le Serbe Aleksandar Kolarov et le Mexicain Hirving Lozano se sont également distingués dimanche, alors que le Français Paul Pogba disparaît, son but ayant finalement été retiré et converti en but contre son camp.

Le classement des buteurs du Mondial 2018



3 buts: Cristiano Ronaldo (Portugal)

2 buts: Cheryshev (Russie) et Diego Costa (Espagne)

1 but: Agüero (Argentine), Coutinho (Brésil), Dzyuba (Russie), Finnbogason (Islande), Gazinskiy (Russie), Gimenez (Uruguay), Golovin (Russie), Griezmann (France), Jedinak (Australie), Kolarov (Serbie), Lozano (Mexique), Modric (Croatie), Nacho Fernández (Espagne), Poulsen (Danemark), Zuber (Suisse)



Buts csc: Behich (Australie), Bouhaddouz (Maroc), Etebo (Nigeria)