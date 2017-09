Après deux défaites face au Kazakhstan et la Slovénie, les U21 luxembourgeois défient la Bulgarie et vont tenter de marquer leurs premiers points dans cette campagne qualificative de l’Euro 2019.



Par Thibaut Goetz

La prouesse de la sélection A face à l’équipe de France va-t-elle inspirer les Espoirs luxembourgeois qui n’ont pas pris un départ idéal dans ces éliminatoires? Les U21 guidés par Manuel Cardoni n’ont pas ruminé longtemps la défaite en Slovénie (1-3), malgré un carton rouge qui a empêché le Luxembourg de développer son jeu face à un adversaire qui était relativement à sa portée.

«On avait un goût amer à la fin de ce match», explique Noé Ewert. «Il y avait plus à prendre mais cela ne sert à rien de trop nous attarder là-dessus. Il y en a un autre contre la Bulgarie et il va falloir être prêt pour un vrai combat d’hommes», estime le capitaine tojours prêt à motiver ses troupes. La Bulgarie quant à elle va seulement disputer son premier match dans ce groupe 9, actuellement dominé par le Kazakhstan.

Un adversaire connu

Lors de leur précédente campagne qualificative, les Espoirs de la FLF avaient déjà fait le déplacement vers la Bulgarie. Noé Ewert se souvient d’un match qui avait été compliqué à gérer: «On avait perdu 3-0 là-bas, je me souviens que Ben Vogel avait pris un carton rouge en première mi-temps». Et lors du retour qui s’était disputé à Beggen, le Luxembourg n'avait pas été récompensé de ses efforts et avait obtenu un match nul 0-0.

De quoi être revanchard? «Cela va être un match difficile, la Bulgarie est favorite. Les détails vont être décisifs, je pense que tout est possible. Ce qui est important c’est de ne surtout pas encaisser trop vite, bien rester en bloc pendant les premières minutes et ensuite essayer de leur faire mal avec nos qualités offensives (Muratovic, Bohnert, Couto). Il faut surtout n’avoir aucun regret et tout donner avec ce "Lion" sur la poitrine! » conclut Noé Ewert particulièrement remonté à l’idée de croiser à nouveau les Bulgares.

Le cadre luxembourgeois

Gardiens: Tom Ottelé (UN Käerjéng) et Valentin Roulez (Canach).

Défenseurs: Ajdin Bjelic (Union Titus Pétange), Eric Brandenburger (Rosport), Yannick da Graça (RFCUL), Noé Ewert (UN Käerjéng), Yann Matias (Progrès), Pit Simon (RFCUL).

Milieux de terrain: Leandro Barreiro (FSV Mayence/ALL), Ricardo Couto Pinto (F91), Luca Duriatti (Swift), Fabien Heinz (UN Käerjéng), Gérard Mersch (Fola), Lucas Prudhomme (Excelsior Virton/BEL), Loris Tinelli (RSC Anderlecht/BEL).

Attaquants: Florian Bohnert (Schalke 04 II/ALL), Edvin Muratovic (Excelsior Virton/BEL).

Le groupe 9

Ce mardi 5 septembre

18h Bulgarie - Luxembourg

18h30 France - Kazakhstan

Le classement



1. Kazakhstan 4 points (2 matchs)

2. Slovénie 3 (1)

3. Monténégro 1 (1)

4. Luxembourg 0 (2)

5. Bulgarie 0 (0)

6. France 0 (0)



Déjà joués



Luxembourg - Kazakhstan 1-2

Slovénie - Luxembourg 3-1